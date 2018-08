Suomen entinen maajoukkuepelaaja koki Israelissa erikoisia tapahtumia – koko liiga meni lakkoon: "Se oli yksi urani raskaimmista viikoista"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Helsinki

Gerald Lee Junior naurahtaa kysymykselle. Hän on oppinut suhtautumaan huumorilla viime kevään tapahtumiin, jollaisia hän ei ollut todistanut kertaakaan aiemmin 14-vuotisen ammattilaisuransa aikana.

Entinen maajoukkuekoripalloilija siirtyi viime kaudeksi ensimmäisenä suomalaisena koskaan Israelin pääsarjaan ja Maccabi Ashdodin joukkueeseen.

Israel, lämmin sää ja Ashdodin kaunis rantakaupunki vakuuttivat nopeasti 30-vuotiaan pelaajan. Pelitkin kulkivat, mutta keväällä alkoi tapahtua kummia.

Israelin pääsarja on tiedetty hyvätasoiseksi, mutta sillä on yksi erityispiirre: sääntö, jota kutsutaan nimellä "Russian Rule", venäläinen sääntö. Tuo sääntö määrää, että israelilaisjoukkueiden on peluutettava vähintään kahta kotimaista pelaajaa samanaikaisesti kentällä. Tämä takaa israelilaispelaajien säännöllisen peliajan.

Sääntö oli aiemmin voimassa Venäjän pääsarjassa, mikä selittää kutsumanimen.

Israelin koripallon jättiläinen on Maccabi Tel Aviv, joka on voittanut 52 maan mestaruutta ja kuudesti Euroopan ykkösseurakilpailun Euroliigan. Seuraa pyöritetään isolla rahalla, jolle vaaditaan säännöllistä vastinetta.

Viime kauteen tultaessa Tel Avivissa ei oltu juhlittu Israelin tai Euroliigan mestaruutta neljään vuoteen, joten seurassa alettiin etsiä syyllisiä. Syyttävä sormi osoitti sääntöön, joka piti osan joukkueen ulkomaalaistähdistä vaihtopenkillä.

Maccabi Tel Aviv ilmoittikin huhtikuussa kesken kauden, että se perustaisi ensi kaudelle kaksi joukkuetta: ykkösjoukkueen Euroliigaan ja kakkosnipun Israelin liigaan. Tämä aiheutti paniikkia pääsarjan yhteistyökumppaneissa, joten Israelin liiga päätti, että se poistaisi mahtiseuraa pidättelevän sääntönsä.

Israelin pelaajayhdistys ei sulattanut tätä ja meni lakkoon, kun runkosarjaa oli jäljellä vaivainen yksi ottelukierros.

–Me ulkomaalaiset harjoittelimme normaalisti ja israelilaispelaajat istuivat sivurajoilla arkivaatteissa katselemassa treenejä, Lee Junior kertoo lakkoajasta.

Liigan ja pelaajayhdistyksen tuliset neuvottelut kestivät noin viikon.

–Se oli yksi urani raskaimmista viikoista, Lee Junior huokaisee.

Lopulta julki tuli viimeinen päätös: kausi on peruttu. Ashdodin joukkue matkasi hallille pakkaamaan varusteitaan ja siivoamaan pukukopit. Työ jäi lopulta turhaksi, sillä Israelin liiga suostui loppuhetkillä jatkamaan sääntöä ainakin yhdellä lisävuodella. Kotiinpaluun lumo vaihtui 30-vuotiaan perheenisän mielessä viimeisen kerran pudotuspeleihin valmistautumiseen.

Vuoristorata oli ohi.

–Olin saanut jo pelikamat pakattua ja ajattelin pakata muut tavarani illalla, jotta voisin lähteä Suomeen. Jopa meidän toimitusjohtajamme kiitti meitä kaudesta.

–Heitin suurimman osan treenisukistakin hallin roskikseen. Piti sitten ostaa seuraavana päivänä uusia, Lee Junior nauraa.

Maajoukkueessa vuoden 2017 EM-kotikisoihin lopettanut Lee Junior pelaa ensi kaudella samassa sarjassa, mutta Ashdodin tavoin pudotuspelien avauskierroksella pudonneen Ironi Nes Zionan riveissä.

Näetkö, että Russian Rule voisi toimia Suomessakin?

–Ehdottomasti. Niinhän nuoret pelaajat kehittyvät, että he joutuvat pelaamaan kokeneempia pelaajia ja ulkomaalaisia vastaan.