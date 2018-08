Suomen EM-mitali on kolmiloikkaaja Lipsasen varassa – "Juoni on ollut aika mollivoittoinen"

Markus Mäki

Virolla on yksi pronssimitali, Ruotsilla on yksi hopea ja yksi pronssi ja Norjalla on kaksi kultamitalia. Vastaavasti Suomi ei ole voittanut vielä yhtään mitalia yleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä. Mitali on käytännössä enää yhden kortin varassa, kun kolmiloikkaaja Simo Lipsanen haastaa Euroopan huiput sunnuntain finaalissa.

Urheilutoimittajat Santtu Silvennoinen ja Tapani Salo pohtivat, miksi naapurimaat ovat menestyneet Suomea paremmin: