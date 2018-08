Suomalaisvalmentaja todisti Zlatan-show'ta läheltä – tähtikultti ohjaa jalkapalloa USA:ssa

Vesa Laakso Aamulehti

Jalkapallon suosio on jatkuvassa kasvussa Amerikassa.

–Soccerista sanotaan, että se on muiden lajien varjossa, mutta silti meillä on 20 000 yleisöä joka kotipelissä ja vieraspeleissä parhaimmillaan 70 000. Urheilukulttuuri on niin valtavan suurta, että täällä riittää yleisöä, San Jose Earthquaeksin valmentaja Jyri Nieminen kertoo.

–Erityisesti täällä Kalifornian alueella on paljon meksikolaistaustaisia ja aasialaisia ihmisiä, joten jalkapallo on monen suosikkilaji täällä.

Ammattilaisliiga MLS on vetänyt viime aikoina Zlatan Ibrahimovicin ja Wayne Rooneyn kaltaisia supertähtiä.

–Kun pelasimme California Clasicon LA Galaxya vastaan ja Zlatan teki pari häkkiä, niin ihmiset olivat aika innoissaan, vaihtopenkiltä tilannetta seurannut Nieminen toteaa.

–Täällä USA:ssa tähtikulttuuri on isoa. Kyllä Zlatan paljon näkyy telkkarissa ja on kaiken maailman talk show'ssa vieraana.

Isoista tähdistä huolimatta pelintaso ei ole vielä huippuluokkaa.

–MLS-liigan joukkueet ovat hyvin epätasapainoisia palkkakaton ja megatähtien takia. Iso raha käytetään hyökkäyspään pelaajiin ja sitten pienemmän rahan pelaajat ovat puolustajia, eikä puolustuspeli ole kovin hyvin organisoitua, Nieminen analysoi.

–Katsoin Eurooppa-liigan karsintoja, niin sanoisin, että täällä peli on keskimäärin sitä tasokkaampaa.

San Josen kausi MLS-liigassa on ollut vaikea, sillä ryhmä on koko liigan häntäpäässä.

Nieminen onkin saanut kokea yhdessä ruotsalaisen päävalmentajan Mikael Stahren kanssa, että futiskulttuuri eroaa eurooppalaisesta.

–Jos olisimme Turkissa, niin olisi jo saatu monoa koko jengi. Näemmä täällä ollaan aika kärsivällisiä, Nieminen hymähtää.

–Henkilökohtaisella tasolla, jos pitää kokea tällainen kausi, niin hyvä, että tapahtui täällä.

Nieminen on juuri allekirjoittanut jatkosopimuksen Earthquaeksin kanssa, joten suomalaisittain poikkeuksellinen valmennusura jatkuu Amerikassa.