Suomalaisurheilija paljasti Ruotsin ampumahiihdon salaisuudet ja antoi palaa olosuhteista: "Eihän tuolla ollut edes mahdollista ampua ohi"

Pekka Aalto Alma Media, Pyeongchang

Vuoden Ruotsin Östersundissa asunut ampumahiihtäjä Laura Toivanen oli onnellinen naapurien puolesta, kun Hanna Öberg juhli sensaatiomaista olympiavoittoa normaalimatkalla.

–Hän on todellinen luonnonlapsi. Sanoin Hannalle ennen kisaa, että vedit hyvin takaa-ajossa. Ja nyt hän veti sitten vielä paremmin, Toivanen sanoi.

Hän tuntee ruotsalaisen systeemin ja olympiamenestyksen taustat. Sebastian Samuelsson otti yllättäen hopeaa takaa-ajossa ja Öbergin kulta tuli puskista.

–Heillä on laaja ja erinomainen valmennus ja huolto. Se on varmaan maailman paras. Ruotsilla on viisi valmentajaa siinä missä meillä yksi. Ehkä sieltä pitäisi ottaa oppia. Juniorityökin oli siellä huippua.

Öberg oli kisan toinen nolla-ampuja ja Slovenian Urska Pojen ohella.

Suomalaisista Toivanen (49:s) ja Kaisa Mäkäräinen (13:s) ampuivat kolme sakkominuuttia ja Mari Laukkanen (42:s) ja Suvi Minkkinen (87:s) neljä.

–Eihän tuolla ollut edes mahdollista ampua ohi. Olosuhteet olivat niin hyvät.

Jussi Leinonen

Mystinen ohilaukaus

Mäkäräinen ei osannut kisan jälkeen analysoida, mistä ohilaukaukset johtuivat. Ensimmäisellä paikalla viimeinen laukaus sujahti alta ohi, mikä ihmetytti alavireistä suomalaistähteä.

–Se oli aika mystinen juttu. Kasa oli muuten hyvä, Mäkäräinen kertasi.

Toisella makuulla hänellä oli tuuria, kun neljäs laukaus kaatui hitaasti.

–Siitä oli kyllä lähellä tulla kakkonen. Olosuhteet olivat tänään paljon helpommat kuin pikakisassa ja takaa-ajossa. Olihan tämä minulta ehjin suoritus tähän mennessä. Minun olisi pitänyt ylittää keskiarvoni (85 prosenttia), jotta olisin päässyt korkeammille sijoituksille.

Jussi Leinonen

Köhä ei ole jättänyt Mäkäräistä kokonaan rauhaan.

–Ainahan kisan jälkeen vähän yskittää, kuten tiedätte. Hiihtäminen käy aina keuhkoille, hän kuittasi.

Voittaja Öbergin suoritusta Mäkäräinen piti hienona, mutta muistutti, että normaalimatkalla nähdään arvokisoissakin usein yllätyksiä.

–Muistaakseni tämä on hänelle ensimmäinen sijoitus kolmen joukkoon ja se tuli olympialaisissa. Onhan se kova juttu.

Muistikuva oli oikea. Öbergin paras sijoitus maailmancupissa tai arvokisoissa oli viides paikka.