Barkov hurjassa pistevauhdissa – pääsi ensimmäistä kertaa yli 60 pisteen runkosarjassa

Floridan Aleksander Barkov teki kaksi maalia New Jerseytä vastaan. New Jerseyn riveissä Sami Vatanen kirjautti itselleen syöttöpisteen. Ottelu päättyi Floridalle 3–2.

Barkov ylitti ensimmäisenä suomalaisjääkiekkoilijana 60 tehopisteen rajan tämän kauden NHL:ssä.

Samalla Barkov ylitti ensimmäistä kertaa urallaan 60 pistettä runkosarjassa. Hän on kerännyt tällä kaudella 60 ottelussa tehot 23+38=61. Barkov on Floridan ykköspistemies ja toiseksi paras maalintekijä.

Floridalle voitto oli neljäs peräkkäinen. Ottelun jälkeen Barkov sai vuolaat kehut joukkueen maalivahdilta Roberto Luongolta.

–Aleksander Barkov on yksi NHL:n parhaista pelaajista – ei ainoastaan tänään vaan joka ilta. Hän ei saa tarpeeksi kunniaa. Joukkuekavereina tiedämme, mitä meillä on, mutta hänen olisi aika saada enemmän huomiota koko liigan laajuisesti, Luongo hehkutti NHL:n kotisivuilla.

Barkov puolestaan kehui joukkueensa suoritusta.

– Olemme pelanneet todella hyvin, voittaneet ja löytäneet keinot tiukkojen otteluiden ratkaisemiseksi, hän tiivisti.

Barkov viimeisteli ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä pienestä kulmasta. Illan toisen osumansa hän teki päätöserässä. Maali vei Floridan 3–1-johtoon ja syntyi näyttävän harhautuksen sekä rystynoston päätteeksi.

Florida Panthers jututti Barkovia alla olevalla videolla:

5 Takeaways: Barkov tallies twice to lead #FlaPanthers to their fourth-straight win.



» https://t.co/ILecBA9rXX pic.twitter.com/blzYUUo5Y0