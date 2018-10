Walesin rallin suomalaiset: Latvala kolmantena ja Lappi neljäntenä yötauolle – Suninen ajoi ojaan: "tuli rengasrikko, seuraavassa vasurissa jotain hajosi ja siitä menimme ulos tieltä"

STT Deeside

Toyotan Jari-Matti Latvala on kolmantena ja tallitoveri Esapekka Lappi neljäntenä Walesin MM-rallin ensimmäisen pidemmän kilpailupäivän jälkeen. Toyotan Ott Tänak johtaa kisaa 28,8 sekunnin erolla Hyundain Thierry Neuvilleen. Latvala on 2,5 sekunnin päässä Neuvillesta, Lapilla eroa kakkossijaan on 7,1 sekuntia. Lapin takana väijyy 2,3 sekunnin päässä Ford-tähti Sebastien Ogier.

Päivän päättäneellä 16,95 kilometrin erikoiskokeella nopein oli Neuville ennen Latvalaa ja Lappia.

–Ek-aika oli aika okei. Rallia on vielä paljon jäljellä, Latvala mietiskeli erikoiskokeen maalissa MM-sarjan liveseurannan mukaan.

Lappi aloitti päivän tuloskärjessä, mutta spinnasi ykköspaikalta heti aamun ensimmäisellä ek:lla. Viimeiselläkin koitoksella oli turhan jännää.

–Oli onnea, että olen täällä (maalissa). Melkein spinnasin, Lappi kertoi.

Kisassa parhaimmillaan kolmantena ajanut Fordin Teemu Suninen putosi päivän viimeistä edellisellä ek:lla reilusti, ja päivä päättyi viimeisen ek:n tietä reunustaneeseen ojaan.

–Osuin sisäreunassa kiveen, tuli rengasrikko ja seuraavassa kunnon vasurissa jotain hajosi ja siitä menimme ulos tieltä, Suninen kertasi tapahtunutta tiedotteessa.

Skodan Kalle Rovanperä jatkaa WRC2-luokan kärjessä. Rovanperä voitti päivän kahdeksasta erikoiskokeesta yhtä vaille kaikki, ja eroa luokkakakkosena olevaan Skodan Pontus Tidemandiin on jo lähes minuutti. Rallin kokonaistilanteessa Rovanperä on 10:s.

Ralli jatkuu lauantaina yhdeksällä erikoiskokeella, ja matkaan päästään Suomen aikaa kello 10.35. Rallin viimeiset viisi erikoiskoetta ajetaan sunnuntaina.