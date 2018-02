Sunnuntain vetovihje: Maalit vähissä Ramón Sánchez Pizjuánilla

Timo Brander

Sunnuntain paras pitkävetohaku löytyy La Ligan ottelusta Sevilla–Atletico Madrid. Tämän ottelun lähtökohdat ovat erittäin vähämaaliset – jopa Veikkauksen kertoimia vähämaalisemmat.

Diego Simeonen Atletico on jo lähes vähämaalisuuslegenda etenkin vieraspeleissä käytettävän ääritiukan pelitavan takia. Tällä kaudella Simeone yritti kauden alussa hieman avata peliä, mutta heikommat tulokset pakottivat miehen äkkiä takaisin vanhaan sapluunaan.

Viime vieraspeleissä onkin nähty oikein perinteistä poltetun maan pelitapaa, jossa pyritään pitämään vastustaja pois maalipaikoilta ja haetaan itse (vain) yhtä maalia, ja sen pitääkin sitten riittää voittoon. Viimeisestä kahdeksasta Atleticon vieraspelistä seitsemässä on tehty korkeintaan yksi maali ja viisi näistä otteluista Atletico on voittanut 1–0.

Sevillaa vastaan suunnitelma on varmuudella samansuuntainen. Myös Sevilla on viime otteluissaan ollut uuden managerinsa Vincenzo Montellan alaisuudessa yllättävänkin tiivis ja vähämaalinen. Kun kummallakin joukkueella on lisäksi parhaillaan eurokiireitä, uskon ottelun luonteen olevan ainakin aluksi varsin tarkkaileva.

Saan alle 2,5 maalin todennäköisyydeksi jopa 62 prosenttia, ja tällä kohteen 9393 kerroin 1,68 on pelikelpoinen.

9393 Sevilla–Atletico Madrid, alle 2,5 maalia (kerroin 1,68).

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."