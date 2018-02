Sunnuntain vetovihje: Leedsin voitto ei saa yllättää

Timo Brander @TimoBrander

Sunnuntain paras pitkävetohaku on kohteen 7630 kotijoukkue Leeds.

Leedsin uusi manageri Paul Heckinbottom on saanut SheffU-tappion jälkeen tehdä joukkueen kanssa viikon rauhassa töitä, enkä yllättyisi yhtään, jos tässä nähtäisiin voitokas Leeds.

Jo SheffUa vastaan (1–2-tappio vieraissa) Leedsin tekemisessä oli aivan uusi syke, eikä tasapelikään olisi ollut pelitapahtumiin nähden suuri vääryys. Nyt vastaan tuleva Bristol City oli ennen vuodenvaihdetta Mestaruussarjan kuumimpia joukkueita. Cup-ruuhka imi joukkueesta kuitenkin selvästi mehut, sillä seitsemän viime sarjapelin saldo on 1–2–4 maalit 6–12.

Vaikka Bristol Cityn vastus on heikon saldon ajalta ollutkin tasollisesti kova, on sillä tähän peliin ihan hyvä referenssiarvo, sillä myös Leeds on parhaimmillaan sarjan kärkipään joukkue. Itse uskon Heckinbottomin nimenomaan palauttavan Leedsin hyvälle tasolleen.

eikkaus on tämän ottelun kertoimissaan (valitettavasti) oikein hyvin mukana joukkueiden todennäköisissä voimasuhdemuutoksisssa, eikä Leeds varsinaisesti ole ylikertoiminen 2,35 tarjouksella. Kohteen parhaasta pelivalinnasta voidaan kuitenkin puhua. Toinen mahdollinen haku on kohteen 7353 kotijoukkue Norwich kertoimella 1,60.

Veikkauksen Pitkävetoon

