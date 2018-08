Sunnuntain vetovihje: Honka käyttää Ilveksen loukkaantumishuolet hyväkseen

Jesse Heikkinen

Sunnuntaina pelataan kolme ottelua Veikkausliigaa, kun Lahti kohtaa Kemin, KuPS TPS:n ja Ilves Hongan.

Ilves on pelannut hyvän kauden, kun vahvojen kotiotteluiden myötä joukkue taistelee edelleen europelipaikoista. Ilves on ainoa seura Veikkausliigassa, joka ei ole kärsinyt vielä ainoatakaan kotitappiota, mutta tämän päivän jälkeen puhdas kotisaldo saattaa olla enää muisto vain.

Honka on Ilveksen tavoin ollut vahva kotonaan, vaikka viimeiseen kolmeen kotiotteluun joukkue onkin hävinnyt kahdesti. Sitä ennen Tapiolan Urheilupuistossa oli pelattu 50 ottelua ilman ainoatakaan tappiota. Myös viime kotiottelu HJK:ta vastaan oli pelillisesti hyvä ja oikeutetumpi lopputulos olisi ollut pistejako.

Ilveksen puolustustyöskentely on ollut kotona rautaista, kun joukkue on päästänyt yhdeksään pelaamaansa otteluun vain kolme maalia. Nyt puolustuspelin yllä leijuu kuitenkin harmaita pilviä, kun viime ottelusta sivussa olivat puolustajat Jani Tanska, Tatu Miettunen, Baba Mensah ja Felipe Aspegren. Nelikon toipumisuutisia on annettu viestin kirjoitushetkellä vielä niukasti, mutta lähtökohtana on, että kvartetti missaa ottelun.

Honka on pelannut erinomaisen kauden ja puhtaasti peliesitysten valossa joukkueen pitäisi löytyä sarjataulukosta heti HJK:n takaa. Viimeiseen neljään otteluun joukkue on voittanut vain kerran ja europelipaikkoja silmällä pitäen voittoja pitäisi jälleen alkaa metsästää. Ottelun panos on kova, kun joukkueiden piste-ero on sarjataulukossa vain kolme pistettä. Honka on materiaalilta tamperelaisia vahvempi ja isäntien vakavat loukkaantumisongelmat kallistavat vaakakuppia entisestään. Ilveksen puolesta puhuu vahva kotietu, mutta lähtökohdat ovat silti vierailijoiden puolella.

Vedot: 8170, Ilves–FC Honka, 2 (kerroin 2,65)

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm.

tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei

ole roolia."