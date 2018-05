Sunnuntain vetovihje: AC Oulu vahvoilla Helsingissä

Timo Brander @TimoBrander

Sunnuntain paras pitkävetohaku on kohteen 646 vierasjoukkue AC Oulun voitto Klubi 04:stä kertoimella 2,00. Oulun vieraspelit eivät ole vielä tällä kaudella oikein kulkeneet jalkapallon Ykkösessä.

Avauksessa se hävisi hieman kuin vahingossa AC Kajaanille ja viimeksi Haka oli vahvempi.

Nyt vastaan tuleva Klubi 04 kuuluu sarjan heikkoihin, ja nämä pelit AC Oulun pitäisi pystyä voittamaan myös vieraissa. Luokkaa Oululla on kotipelien (3–1- ja 2–0 -voitot HIFK:sta ja KTP:stä) perusteella riittävästi.

Klubin ongelma on todella heikko maalinteko. Joukkue on neljässä sarjapelissään saanut tehtyä vain kaksi maalia. Kun Oulun puolustus kuuluu puolestaan sarjan ehdottomaan eliittiin, ennakoin Klubin maalintekovaikeuksien jatkuvan tässäkin ottelussa. Oma arvioni vierasvoitolle on 50 prosenttia ja sillä Oulu on rajatapaus.

