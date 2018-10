SM-liigassa huippunimien tulikuumat valmentajamarkkinat – Ilvekseltä ja Karri Kiveltä odotetaan pian päätöksiä

Santtu Silvennoinen

Mitä tekee Karri Kivi? Hän on kuumina käyvien SM-liigan valmentajamarkkinoiden ykkösnimi. Kiven lisäksi seitsemän muun liigaseuran tämän kauden päävalmentajan diili päättyy keväällä.

–Mitään neuvotteluja ei ole käynnissä. En mä sellaisia ajattele. Ainahan ne sopimukset ovat katkolla, mestarivalmentaja Kivi kuittaa.

Kivi valmentaa Ilvestä kolmatta kauttaan ja vasta nyt seuran taustalla pyörinyt turbulenssi on saatu laannutettua.

–En tiedä, onko yli kolmen vuoden kaari valmentajalle samassa seurassa liian pitkä. Me pyrimme Ilveksessä pitkäjänteiseen työhön, jossa päävalmentajia tai toimitusjohtajia ei vaihdettaisi joka vuosi, Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo sanoo.

Kivi ja Jalo eivät halua ottaa kantaa, onko osapuolilla kiinnostusta jatkaa yhteistyötä.

–En spekuloi haluilla, Kivi sanoo.

–Haluamme nähdä, miten asiat sujuvat. Se on toki selvää, että lähiviikkojen aikana käsitellään ja marraskuussa pitäisi lyödä asioita lukkoon, Jalo pyörittelee.

Jos Kivi ei jatka Ilveksessä, hän käynnistää dominoefektin liigavalmentajamarkkinoilla.

Selin haluaa jatkaa

Kiven ohella toinen huipputekijä ilman ensi kauden paperia on IFK:n Ari-Pekka Selin.

–Kuka ei haluaisi IFK:ssa jatkaa? Ei se varmasti siitä ole kiinni. Neuvotteluja jatkosta ei ole käyty. Seuraava kuukausi ja Karjala-turnaus on se väli, jossa nämä asiat liigassa ratkeavat. Ei auta kuin tehdä töitä, Selin toteaa.

Mika Kanerva

IFK:n urheilutoimea johtaa nykyisin Tobias Salmelainen. Selin oli ex-vetäjän Tom Nybondaksen valinta.

–En mä usko, että se vaikuttaa. Samat henkilöt ovat päättämässä. Urheilutoimenjohtajalla on toki valtuudet valmentaja-asiaan, mutta hallitus varmaan sitten päätöksen tekee.

SaiPan Tero Lehterän ja KooKoon Tuomas Tuokkolan sopimukset päättyvät tähän kauteen. Tuokkola on ilmoittanut, ettei jatka Kouvolassa.

Jukurien Pekka Kangasalustalla, Sportin Ari-Pekka Pajuluomalla ja Tapparan Jukka Rautakorvella on sopimuksissaan optiot seuraavasta kaudesta. HPK:n Antti Pennasen sopimusta jatkettiin juuri kattamaan myös ensi kausi.

–Levotonta tämä on, Selin sanoo ja jatkaa.

–Se on tietysti selvää, että vaikka jotain tapahtuisi, kaikki yrittävät parhaansa: niin pelaajat kuin valmentajatkin, koska kyse on työpaikoista. Pistää yrittämään vielä enemmän, kun on sopimus katkolla.

Kärppien Mikko Mannerilla, TPS:n Kalle Kaskisella, KalPan Sami Kapasella, Lukon Pekka Virralla ja Ässien Mikael Kotkaniemellä on sopimus vuoteen 2020 asti. Pelicansin Ville Niemisen ja JYPin Lauri Merikiven diilit jatkuvat vuoteen 2021.