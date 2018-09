SM-liiga myönsi saaneensa tiedon pelaajien huume-epäilystä: Rikkeille ei löytynyt näyttöä

Noora Takamäki Aamulehti

Jääkiekon SM-liiga Oy on vahvistanut verkkosivuillaan saaneensa keväällä 2017 tiedon erään liigaseuran pelaajien huumeidenkäyttöepäilystä.

Ilta-Sanomat uutisoi perjantaina, että eräs jääkiekon liigaseura epäili pelaajiaan kokaiinin käytöstä keväällä 2017. Seura otti tuolloin itse yhteyttä toimihenkilönsä nimissä SM-liigan ylimpään johtoon ja kertoi muutamaan pelaajaansa kohdistuneesta epäilystä.

Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi vahvistaa, että Liiga on keväällä 2017 saanut tiedon asiasta.

Tuolloin Liiga selvitti epäilyä yhdessä seurojen kanssa. Lisäksi huumeidenkäytöstä epäillyt pelaajat osallistuivat huumetesteihin. Niiden perusteella todettiin, että epäillyille rikkeille ei löytynyt näyttöä.

Liiga ei kommentoi sitä, mikä seura tai ketkä pelaajat olivat epäiltyinä.

–Emme kommentoi asiaa seura- emmekä pelaajatasolla. Liiga-pelaajia koskevat samat oikeusturvaan liittyvät oikeudet kuin kaikkia muitakin ihmisiä, toimitusjohtaja Kallioniemi totesi Liigan verkkosivuilla.

Jääkiekkoilijoiden kokaiinin käyttö nousi puheenaiheeksi keskiviikkona, kun MTV kertoi, että Philadelphia Flyersin NHL-kiekkoilija Jori Lehterä on epäiltynä poliisin kokaiinitutkinnassa Tampereella. MTV:n mukaan Lehterä on yksi 23 epäillystä huumausainevyyhdissä, jossa osaa epäillään huumeiden käytöstä ja osaa esimerkiksi myynnistä. Lehterä on kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen.