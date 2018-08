Sinivalkoista juhlaa: kaksi suomalaista voitti miljoonien palkintorahat suuresta videopeliturnauksesta

Kaksi suomalaista on ollut mukana voittamassa elektronisen urheilun Dot 2 -pelin suurturnausta Kanadan Vancouverissa. Jesse Vainikka ja Topias Taavitsainen ovat osa viisihenkistä OG-joukkuetta, joka voitti The International 18 -turnauksen aamuyöllä Suomen aikaa.

Finaalissa kaatui ennakkosuosikki, kiinalainen PSG.LGD-joukkue.

Joukkue saa voitosta palkinnoksi 9,6 miljoonaa euroa, joka on ennätyksellisen suuri palkintosumma. Palkintorahat jaetaan joukkueen kesken, joten Vainikasta ja Taavitsaisesta tuli kerralla Dota 2 -miljonäärejä.

Topias Taavitsainen ehti juhlia voittoa Twitterissä:

WE FUCKING WOOOOOON!!! Thanks for all of u who cheered and believed in us!!