Tiukkaa tekee mitali: Simo Lipsasella vastassa kolmiloikan EM-finaalissa olympiavoittaja, MM-mitalisti ja alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari

Tapani Salo Aamulehti, Berliini

Katseet kohdistuvat Simo Lipsaseen yleisurheilun EM-kisojen viimeisenä kilpailupäivänä sunnuntaina.

Lipsanen kilpailee kello 20.55 alkavassa kolmiloikan finaalissa.

Suomen mitalitili kisoissa on yhä avaamatta. Viime vuonna alle 23-vuotiaiden EM-hopeaa loikkineesta Lipsasesta toivotaan yleisurheilumaineen pelastajaa.

Perjantain karsinnassa Lipsanen teki vain sen, minkä finaalipaikka vaati. Hän hyppäsi 16,52, ja oli karsinnan 10:s.

–Karsinnasta tuli vaikea, koska se meni omalta osaltani kikkailuksi. Finaali on oma kilpailunsa, Lipsanen muistutti.

–Minun on vaikea hypätä säästellen, koska loikkani perustuvat hyvään vauhtiin. Sunnuntaina panen kaiken peliin.

Nestoreita ja junioreita

Lipsanen loikki viime vuonna Suomen ennätyksen 17,14. Tänä kesänä vain yksi EM-kisoissa mukana oleva eurooppalainen on hypännyt Lipsasen ennätystä pitemmälle.

Azerbaidzanin Alexis Copellon kauden paras on 17,24. Hän oli myös karsinnan ykkönen tuloksella 16,82.

Copello on alun perin kuubalainen. Hän sai edustusoikeiden uudelle kotimaalleen viime vuonna. 32-vuotias Copello voitti kuubalaisena MM-pronssia vuonna 2009 juuri Berliinissä. Copellon ennätys on komea 17,68 vuodelta 2011.

Portugalin Nelson Evora ja Ranskan Harold Correa ovat myös ylittäneet 17 metrin rajan tänä kesänä. Kummankin kesän kärkinoteeraus on 17,05.

Evora on 34-vuotias moninkertainen arvokisamitalisti. Hän voitti MM-kultaa 2007 Osakassa, Berliinissä 2009 hän otti hopeaa ennen Copelloa. Pekingissä 2008 Evora voitti olympiakultaa. Vielä 2015 Evora oli pronssilla Moskovan MM-kisoissa. Ennätyksensä 17,74 hän hyppäsi 11 vuotta sitten Osakassa.

Evora syntyi Norsunluurannikolla, jonne hänen vanhempansa olivat muuttaneet Kap Verdestä. Evoran ollessa viisivuotias perhe muutti Portugaliin.

Ranskan Correa on 30-vuotias. Hän on hypännyt kaksi vuotta sitten ennätyksensä 17,08.

Kreikan 36-vuotiaan Dimitrios Tsiamisin ennätys on komea 17,55, mutta se on jo 12 vuoden takaa. Kauden paras on 16,75.

Britti Nathan Douglas on loikkinut parhaimmillaan 17,64, mutta kauden paras on 16,56. Ennätyksensä 35-vuotias britti hyppäsi 13 vuotta sitten.

Vasta 22-vuotias Lipsanen kuuluu EM-finaaliin nuoreen kaartiin Azerbaidzanin Nazim Babayevin, 20, ohella.

Babayev voitti viime kesänä alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa kultaa ennen Lipsasta hypättyään ennätyksellään 17,18.

Tänä kesänä Babayev on loikkinut 16,89.