Siirilä kirsikaksi kakun päälle – VaLePan nimilista nyt Suomen kovin kautta aikojen

Jari Perkiö

VaLePa hyökkää ensi viikolla alkaviin Mestarien liigan peleihin Suomen kovimmalla kokoonpanolla kautta aikojen.

Huikea ryhmä vahvistui entisestään, kun kakun päälle saatiin kirsikaksi maajoukkuesentteri Tommi Siirilä.

Siirilän, 25, on tarkoitus vahvistaa VaLePaa ainakin niin pitkään, kun sastamalalaisjoukkue on mukana Mestarien liigassa.

–Sopimuksesta löytyy purkupykälät helmikuulle asti, jos ulkomailta tulee vastustamattomia tarjouksia. Minulla on kuitenkin vakaa aikomus pelata täällä vielä keväälläkin, jos Mestarien liigan pelit jatkuvat. Tämä ei ole ollenkaan huono vaihtoehto, Siirilä painotti.

Suomen paras keskipelaaja haki pelipaikkaa ulkomailta, mutta työnhaku mutkistui melkoisesti heinäkuisen polvimuljahduksen jälkeen. Siinä vaiheessa pelättiin MM-matkan jäävän väliin.

Siirilä toipui MM-turnaukseen juuri ja juuri, mutta 203-senttinen sentteri ei ollut Bulgariassa vielä terävimmillään.

–Nyt odotan kuumeisesti, että pääsen sataprosenttiseen kuntoon mahdollisimman nopeasti. Totta kai haluan auttaa VaLePan mahdollisimman hyvään menestykseen ja antaa samalla näyttöjä muille, Siirilä selvitti.

Siirilä pelasi kotimaassa viimeksi kaudella 2015–2016, jolloin hänen edustamansa Kokkolan Tiikerit oli mykistävän ylivoimainen. Sen jälkeen hän aloitti kansainvälisen uransa ranskalaisessa Ajacciossa, kunnes pääsi viime talveksi italialaisjätti Perugian riveihin.

Perugian kausi toi Italian mestaruuden, Italian cupin voiton ja Italian supercupin voiton sekä Mestarien liigan pronssia, mutta Siirilän peliaika jäi vähiin serbialaismörön Marko Podrascaninin ja Italian maajoukkuesentterin Simone Anzanin takana.

Niinpä suomalainen hakee nyt vastuullista roolia.

–Jos joku olisi sanonut kesällä, että aloitan kauteni VaLePassa, en olisi uskonut. Alkusyksy oli kuitenkin niin vaikea itselle, että tilanne muuttui radikaalisti. VaLePa on nyt paras mahdollinen vaihtoehto. Meillä on kaksi kovaa kuusikkoa laajan ringin ansiosta. Näin treeneissäkin on korkea taso, Siirilä kehui.

Siirilä koki viime kaudella Mestarien liigan hienouden. Perugia kohtasi vain yhden liian vahvan vastustajan – Euroopan kenttiä dominoivan venäläisjoukkueen Zenit Kazanin.

–Mestarien liiga on hieno kilpailu. Sen kovempia pelejä ei löydy mistään.

Siirilä debytoi VaLePan paidassa ensi sunnuntain liigakamppailussa Ettaa vastaan. Se on samalla sastamalalaisjoukkueen ensimmäinen kotiottelu tällä kaudella.