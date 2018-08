Showmeininki ja valmistautumisen keskeyttänyt haastattelu kiusasivat kuulamörssärin kisaa – Kankaan kroppakaan ei toiminut toiveiden mukaan

Marita Lehtojoki

Kankaanpään seudun Leiskun miehen Arttu Kankaan EM-karsinnat menivät enemmän tai vähemmän penkin alle. Kaksi epäonnistunutta työntöä ja kolmannella vaatimaton 18,17.

–Hermosto on jäkissä, eivätkä jalat toimi niin kuin pitäisi. Tässä on jo vähän aikaa tuntunut siltä, että päällä on jonkinlainen ylirasitustila, Kangas jutteli karsinnan jälkeen.

–Ringissä tuntuu erikoiselta. Suorituksen pitäisi olla sulavaa, mutta nyt se on vain töksähtelyä.

Hän sanoi tietenkin olevansa pettynyt, kun ei pystynyt tekemään sitä, mitä odotti.

–Viimeinen treeni kotimaassa antoi toivonkipinää siitä, että Berliinissä pystyisin tekemään kunnon tuloksen. Mutta ei.

Hänen mukaansa myös tekniikkaa pitää hioa.

Show'ta ja optimipaikka

Kuulakarsinnat pidettiin Berliinin keskustassa. Päällä oli kunnon showmeininki, joka tosin meni vähän yli. Kun Kankaan ryhmän kolmas kierros oli työntämättä ja Kangas ensimmäisenä tulossa rinkiin, juontajat ottivat yhtäkkiä Saksan David Storlin haastatteluun. Saksalainen oli jo varmistanut loppukilpailupaikkansa.

–Kyllä se vähän ihmeelliseltä touhulta tuntui. Oli jo latautunut viimeiseen työntöön, kun haastattelu alkoi. Yritin sitten latautua uudelleen, mutta ei se ihan onnistunut. Oli henkisesti vaikea kerätä itsensä viimeiseen työntöön.

Kangas ei missään vaiheessa pannut omaa tulostaan kuulantyöntöpaikan eikä myöskään showtouhun piikkiin.

–Paikka oli ihan optimi työntää. Yleisö oli hyvin mukana, ja suomalaisiakin ilahduttavasti katsomossa.

Hän ihmetteli karsinnan vaisua tulostasoa. Läheskään kaikki eivät päässeet

"Kun kroppa toimisi"

Kankaanpääläinen käänsi katseensa jo tulevaan, vaikka pettymys päällimmäisenä olikin mielessä. Jäljellä on vielä parit kisat ennen Ruotsi-ottelua.

–Siellä kun kroppa toimisi ja saisi kunnon tuloksen.

Kun Kankaalta kysyy, mistä juuttuminen alle 20 metrin tuloksiin johtuu, hän toteaa, että valmennuksellisissa asioissa pitää tehdä muutoksia.

–Ei tällaiseen tulostasoon voi tyytyä. Katsotaan sitä asiaa sitten kauden jälkeen.

Kangas totesi, ettei hän tarkoittanut valmentajan vaihtoa.