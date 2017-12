Seurasiirtojen ME-mies jaksaa painaa 41-vuotiaana – tässä uskomaton lista entisen MM-kisapelaajan joukkueista

Pekka Aalto Aamulehti

Uruguayn maajoukkueessakin maaleja latonut Sebastian Abreu ei vaikuta kovin pitkäjänteiseltä mieheltä. Hyökkääjä aloitti ammattilaisjalkapalloilijana kaudella 1995–96 kotimaassaan Defensorin joukkueessa ja on sittemmin ehtinyt edustaa kaikkiaan 26 seuraa, mikä on maailmanennätys.

Aiemmin Abreu jakoi ME:n saksalaisen maalivahdin Lutz Pfannenstielin kanssa. Vahti käväisi vuonna 1997 Suomessakin ja ehti torjua TPV:n ja Hakan mukana.

Abreu on viihtynyt lähinnä Etelä- ja Väli-Amerikassa. Hänestä tuli hiljattain ennätysmies, kun mies solmi lyhyen sopimuksen chileläisen Audax Italianon kanssa. Abreu, 41, liittyy uuteen seuraansa ensi vuoden puolella.

Koska hänellä on useampia jaksoja samoissa seuroissa, Abreun seurasiirtojen kokonaismäärä on 30. Hän on pelannut 11 maassa.

Maalitilastojen perusteella hän pelasi parasta jalkapalloaan brasilialaisen Botafogon paidassa 2010–12, jolloin kookas kärkimies paukutti 55 osumaa 93 pelissä. Mies on ollut erittäin tehokas myös eri joukkueissa Meksikossa.

Maajoukkueessa Abreu pelasi 70 ottelua ja teki mukavat 26 maalia. Hän sai vastuuta kahdessa MM-turnauksessa 2002 ja 2010, jossa Uruguay sijoittui neljänneksi. Puolivälierissä Uruguay kukisti afrikkalaisten harmiksi Ghanan kuuluisassa ottelussa, josta muistetaan Luis Suarezin käsivirhe ja Abreun ratkaiseva rangaistuspotku käyttäen "Panenkaa".