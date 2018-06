Serena Williams on palannut huipulle äitiysloman jälkeen – vastustajat hämillään: "Puolikuntoinenkin Serena on aika pirun kova päihitettävä"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Serena Williams on palannut tenniksen Grand Slam -turnauksiin, ja hyvä niin.

36-vuotias yhdysvaltalainen jättäytyi sivuun pelikentiltä 29. tammikuuta vuonna 2017 ja 1. syyskuuta samana vuonna Williams ja hänen aviomiehensä, Reddit-pomo Alexis Ohanian saivat esikoislapsensa, tytär Alexis Olympia Ohanianin.

Serena Williams kukisti viimeisessä ottelussaan ennen taukoa siskonsa Venus Williamsin Australian avointen finaalissa ja juhli uransa 23. Grand Slam -voittoa.

Reilun 13 kuukauden tauko päättyi maaliskuun alussa Indiana Wellsin turnauksessa Yhdysvalloissa. Williams on kuitenkin palannut kentille, luonnollisesti, ruosteisena. Ennen viime sunnuntaina alkanutta Ranskan avointa tennisturnausta Williams oli hävinnyt neljästä ottelustaan kaksi.

Williams teki Pariisissa paluun Grand Slam -turnauksiin. Kaksinpelin Grand Slamit ovat tennismaailman himoituimpia palkintoja ja niitä entisellä maailmanlistan ykkösellä on voitettuna huimat 23 kappaletta. Australian Margaret Court, kautta aikain listan kärki, on vain yhden turnausvoiton päässä Williamsista.

On rajua odottaa Williamsilta turnausvoittoa vielä Pariisissa, mutta kokenut yhdysvaltalainen on näyttänyt, ettei tauko ole vienyt hänen taitojaan, kokemustaan ja sisuaan. Williams on edennyt jo kolmannelle kierrokselle naisten kaksinpelissä. Viimeisimpänä kaatui Australian Ashleigh Barty, joka on ensimmäinen maailmanlistan top 20 -pelaaja, jonka Williams kaataa paluunsa jälkeen.

Barty, maailmanlistan 17:s, voitti ensimmäisen erän 6–3, mutta Williams puristi seuraavat kaksi erää itselleen 6–3, 6–4 ja vei voiton.

–Serena ei ole vielä täydessä kunnossa, mutta puolikuntoinenkin Serena on aika pirun kova päihitettävä, Barty huokaisi ottelun jälkeen.

Williams on maailmanlistalla sijalla 449 ja hän on Ranskassa sijoittamaton pelaaja. Yhdysvaltalainen voimanpesä onkin melkoinen painajainen jokaiselle turnauksen kärkisijoitetulle. Williams pystyy yhä pelaamaan voimakkaasti luottaen kovaan syöttöönsä ja peruslyönteihinsä. Lisäksi yksikään vastustaja ei ole selviytynyt voittajana niin monista isoista otteluista kuin hän. Kokemus ja voittajan sielu nousevat arvoon Grand Slamien isoilla näyttämöillä.

–Minulla on aina ollut halu voittaa. Pelaan jälleen Grand Slamissa ja haluan tehdä parhaani. Haluan sanoa tyttärelleni, että annoin kaikkeni, Williams tunnelmoi Barty-ottelun lehdistötilaisuudessa.

Williams kohtaa seuraavaksi Saksan 11. sijoitetun Julia Goergesin. Lajin suurimpiin tähtiin kuuluva Williams on yhä kaukana neljännestä Ranskan avointen ja 23. Grand Slamin voitostaan. Silti tuntuu siltä, että 36-vuotiaan konkarin kaikkia kikkoja ei ole vielä nähty. Courtin ennätys saattaa vapista lähiaikoina.