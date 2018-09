Sasu Salin kertoi olleensa "liian rento" – tykitti ennätyspisteensä Suomen tärkeässä karsintavoitossa: "Se on aikas kiva tunne"

Lauri Lehtinen Aamulehti, Espoo

Tarkka, tarkempi, Sasu Salin.

Suomen koripallomaajoukkueen takapelaaja sai vuosina 2015–17 Gran Canarian paidassa lempinimen Francotirador, suomeksi tarkka-ampuja. Salin ansaitsi nimityksen kuulumalla Espanjan kovatasoisen ACB:n tarkimpiin kaukoheittäjiin.

Espanjalaismedian antama lempinimi muistui mieleen lukuisia kertoja torstai-iltana Espoon areenassa.

Salin linkosi 27 pistettä (kolmoset 6/8), kun Suomi kukisti uuden kotihallinsa ensimmäisessä arvo-ottelussa Bosnia ja Hertsegovinan 85–81 (43–34). Susijengi näytti, ettei sen MM-unelma ole todellakaan mennyttä.

Suomi johti 6 305 katsojan edessä läpi illan, mutta vieraat tulivat viimeisen neljänneksen hurjalla kirillä jo kolmen pisteen päähän. Tasoitusyritystä sinipaidat eivät sentään saaneet ilmaan.

Kun Tshekki kaatoi jatkolohko K:n toisessa ottelussa Venäjän 80–78, Suomi nousi lohkossa kolmanneksi ja kiinni himoittuun MM-paikkaan. Itänaapuri putosi toistaiseksi maukkaasti neljänneksi.

Jatkolohkon ensimmäiset ottelut on vasta pelattu, mutta Bosnia-voiton merkitys on Suomelle kova. Parhaalla kokoonpanollaan pelannut Bosnia kaatui ja hanat on nyt avattu. Suomi pääsee rennommin mielin sunnuntaina lohkokärki Ranskan kimppuun.

–Kaikki tiesivät tämän ottelun asetelmat. MM-paikka on yhtä lähellä kuin ennen peliäkin, sillä ajattelimme jo etukäteen, että voitamme, sankari-Salin uhkui pelin päätyttyä.

"Jugot" sopivat Salinille

Salin oli jälleen Suomen aggressiivisen puolustuksen sielu. Bosnian NBA-vahvistus Dzanan Musa jäi Salinin ja kumppanien puristuksessa 15 pisteeseen.

Kun Malmin Super-Koriksen kasvatin heittokäsi vieläpä säilyi tulikuumana läpi illan, Salinin esitystä voi luokitella häikäiseväksi. Musa ja Bosnian toinen NBA-tähti Jusuf Nurkic (20 pistettä) jäivät kakkoseksi sitkeälle suomalaiselle.

Kesäisin Tampereen Varalassa koripalloleiriä pitävän Salinin pistesaldo oli hänen A-maajoukkueuransa ennätys yhdessä ottelussa. Edeltävä ennätys (26) oli vuodelta 2015 Serbiaa vastaan.

–Jotenkin nämä "jugot" sopivat aika hyvin, Salin hersytteli.

–Olin sen verran kuumana, että tunsin jokaisen heiton menevän sisään. Se on aikas kiva tunne. Tässä lopussa olin kerran yksin, mutta halusin kuluttaa kelloa. Se oli ainoa heitto, joka jäi piippuun.

Espanjalaisen Unicaja Malagan takapelaaja on ollut Suomen maajoukkueelle korvaamaton palanen, etenkin tiukoissa paikoissa. Kun Suomi tarvitsi voiton MM-karsintojen alkulohkon päätöspelistä Islantia vastaan, Salin tulitti 19 paunaa.

Sama toistui torstaina.

–Asetelma on nyt se, että tulen maajoukkueeseen ja pelaamme aika nopeasti. Siksi olin nytkin vähän liian rentona, Salin kertoi.

Ensi kaudeksi Salin palaa Malagan paitaan. Espanjalaisseura siirtyy Euroopan parhaasta kansainvälisestä seurakilpailusta Euroliigasta tasoa alemmas Eurocupiin.

Tämä saattaa helpottaa Salinin pääsyä maajoukkueen käyttöön tulevissa karsintapeleissä. Se kelpaisi varmasti päävalmentaja Henrik Dettmannille.

Liian rennosta tarkka-ampujasta on tullut vastustajien painajainen.