Sarjajohtaja VaLePan ylivoima ei masentanut Akaassa – Akaa-Volley on hankkinut kokeneen brasilialaisen laitapelaajan

Yrjö Kares Aamulehti, Akaa

Akaa-Volleyn vuosi ei umpeutunut mollivoittoisissa tunnelmissa, vaikka joukkue hävisi VaLePalle 0–3 (20–25, 23–25, 21–25).

Sarjajohtajalle kotikentällä hävinneellä, miesten lentopalloliigan tyvipäässä sinnittelevällä Akaa-Volleylla on syytä hymyyn ison odotusarvon eli kovan vahvistuksen vuoksi.

Ei siis kannata ihmetellä, jos Akaassa ei tingitä tavoitteeksi asetetusta liigassa säilymisestä. Ja mieluummin suoraan, ei karsintojen kautta.

Liigatulokkaan iskukykyisen joukkueen rakentamisen palapeliin tuli iso lovi, kun laitamies Antti Poikela käytti sopimuksessa olleen ulkomaille siirtymisvaihtoehdon.

VaLePaa vastaan joutui lisäksi kahden erän jälkeen sivuun joukkueen kapteeni ja laitamies Joni Mikkonen selkäkramppien vuoksi.

Euroopan kenttien konkari

Toiveikkuuteen Akaassa antaa aihetta uusi hankinta, tammikuussa saapuva brasilialainen laitamies Ivan Luiz Fagundes Walter.

–Saamme 35-vuotiaan kokeneen pelaajan, joka on pelannut pitkään ammatikseen Euroopassa, Akaa-Volleyn päävalmentaja Lauri Tihinen määrittelee tulevan vahvistuksen.

Walter on voittanut kaksi Brasilian mestaruutta ja yhden maansa supercupin. Yhtä kautta lukuun ottamatta hän on pelannut Euroopassa vuodesta 2007, viimeksi Ranskan kakkosliigassa. Lisäksi mies on takonut palloa Portugalin ja Turkin liigoissa.

Tihinen otti Mikkosen vaihtoon kahden erän jälkeen. Tilalle tuli hakkuri Dmitri Boritshev.

Ennestään kentällä oli hakkurina amerikkalainen Ryan Mather, joka pelasi vasta toisen kerran tällä kaudella täyden ottelun Akaan paidassa. Hän onnistui kohtuullisesti, 13 pistettä/ +5.

–Pelasimme Leka Volleytakin vastaan välillä kahdella hakkurilla. Tämä taktinen veto taitaa sopia meille, Tihinen virkkoi.

Kapteeni on pelikunnossa

Tihisen mukaan Mikkosen selkäkramppi ei anna aihetta huoleen, ja samaa vakuutti pelaaja itsekin.

–Selkä alkoi vihoitella vähän jo avauserässä. Kramppeja yritettiin saada laukeamaan, mutta siinä ei tauolla onnistuttu. Ei selässä kuitenkaan mitään ole rikki, joten olen täydessä pelikunnossa jo ensi viikolla, Mikkonen otaksui.

Mikkosta harmittivat virheet, joiden ansiosta VaLePa sai helpolla pisteitä.

–Ajoittain pelasimme todella hyvin ja ennakkoluulottomasti. Kun puolustuspallot nousivat kuitenkin huonosti, jouduimme liian usein jatkamaan pallon sormilyönneillä verkon yli. Ykkössarjassa se ehkä vielä riitti, liigassa ei riitä. VaLePa rokotti terävästi näistä palloista.

Rutiinisuoritus riitti

VaLePa peluutti avauskokoonpanossa nyt kahta vaihtopelaajaa, hakkurina Lempäälän Kisan lainamiestä Anssi Vesasta ja toisena laitamiehenä Niko Suihkosta (10 pistettä/ +5).

–Omalta joukkueelta tämä oli varsin tasainen peli, lähinnä rutiinisuoritus, Suihkonen totesi.

VaLePan ratkaisupelaajaksi nousi taas kerran passari Mikko Esko, joka hajoitti monta kertaa Akaan torjunnan.

VaLePan pelistä näkyi jonkinlainen ponnettomuus. Päävalmentaja Sami Kurttila arvioi osasyyksi joulu- ja harjoitustaukoa, sillä ennen Akaa-ottelua VaLePalla oli vain "pari" harjoitusta.

Tauon aikana "kaukomatkalaiset" kävivät kotona. Keskitorjujat Jacob Guymer Australiassa ja Tommy Carmody Yhdysvalloissa sekä libero Florian Ringseis Itävallassa.

–Joukkue toteutti kuitenkin taktiikkaa eli pelasimme vähillä virheillä. Torjuntapelimme oli kohtuullinen hyvää, Kurttila analysoi (VaLePa voitti torjunnat 10–6).