Saksan MM-ralli: Tänak repii eroa Ogieriin, Lappi moittii pölyä

STT Saarbrücken

Toyotan Ott Tänak jatkoi voittoputkeaan Saksan MM-rallin ensimmäisen pitkän kisapäivän päätökseen asti.

Virolaiskuljettaja lähtee lauantaihin 12,3 sekunnin johdossa Ford-tähteen Sebastien Ogieriin. Toyotan suomalaisista Jari-Matti Latvala on viidentenä ja Esapekka Lappi seitsemäntenä.

Tänak voitti tänään ajetusta kuudesta erikoiskokeesta viisi viimeistä. Päivän päättäneellä 9,28 kilometrin ek:lla Ogier hävisi 3,2 sekuntia.

–Ei voi valittaa. Aamulla ei tuntunut erityisen täydelliseltä, mutta ajat olivat hyvät. Vauhtia riittää. Nautin tällä hetkellä aika lailla, Tänak jutteli tyytyväisenä MM-sarjan sivustolla.

–Vaikea otella Ottin ja Toyotan pakettia vastaan, Ogier tyytyi toteamaan.

Latvala on 38,8 sekunnin päässä kärjestä, mutta taisto neljäntenä olevaa Fordin Elfyn Evansia vastaan on tiukkaa: Evans on vain sekunnin edellä. Kolmantena oleva Hyundain Thierry Neuville on 11 sekunnin päässä.

–Hienoa taistelua Evansin kanssa. Olen yrittänyt todella rajusti. Muutama pieni virhe, mutta niitä tulee, kun runnot kovaa, Latvala summasi.

Lisätestit tarpeen

Lappi oli neljän erikoiskokeen jälkeen neljäntenä, putosi sitten viidennellä kuudenneksi ja kuudennella vielä sijan eli seitsemänneksi. Viimeisellä ek:lla tuli kuitenkin kakkossija, ja eroa Latvalaan on päivän päätteeksi neljä sekuntia.

–Pöly ei ole sen parempaa vieläkään. Taidan tarvita lisää testaamista nähdäkseni, missä rajat kulkevat näissä likaisissa olosuhteissa, Lappi päivitteli sateista päivää.

–Katsotaan, josko huomenna kulkisi paremmin.

Fordin Teemu Suninen on kymmenentenä.

–Kun on kuivaa, onnistun yleensä olemaan lähempänä muita kavereita. Ymmärrän nyt paremmin autoa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kertani tällaisella autolla, näillä teillä. Vähän oli alussa rytmi hukassa, ja siinä meni muutama sekunti, mutta kaiken kaikkiaan ajoni iltapäivällä on ollut aamua parempaa, Suninen kertoi tiedotteessaan.

Skodan Kalle Rovanperä on 17:ntenä ja Jari Huttunen Hyundaillaan 20:ntena. WRC2-luokassa Rovanperä ajaa viidentenä.

Ralli jatkuu lauantaiaamuna. Kaikkiaan huomenna ajetaan kahdeksan erikoiskoetta.