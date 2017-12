Saksalainen dopingtestaaja oli tiukkana olympiamitalisti Antti Ruuskaselle: "Minun pitää nähdä kaikki"

Pasi Rein STT, Helsinki

Koputus ovelle saattaa pilata huippu-urheilijalta leffaillan. Saunareissu tai juhlat voivat päättyä Maailman antidopingneuvoston Wadan tai Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) yllätystestiin.

Näytteen ottaja seuraa virtsanäytteen luovutusta kiusallisen tarkasti ja läheltä.

– Testaajat ovat sinnikkäitä koputtajia. Eivät heti luovuta, keihäänheiton Euroopan mestari Antti Ruuskanen kertoo testikokemuksistaan.

– Joskus, kun nukkuu hotellissa korvatulpat päällä, ei tahdo herätä millään. Sitä miettii, että mitä se on tuo ryminä ennen kuin tajuaa, että joku koputtaa oveen ja herää.

Ruuskanen suhtautuu testaamiseen myönteisesti ja kiittää testaajia ammattimaisuudesta.

– He ovat kohteliaita ja osaavat työnsä. Pelisilmääkin löytyy. Jos olemme rantasaunassa kylpemässä, eivät he heti sinne rynnistä. Osaavat katsoa, että kyllä ne kohta sieltä pihaan tulevat.

– Luotan systeemiin sataprosenttisesti. Uskon, että vilppiin erehtyneet jäävät varmasti kiinni. Minun ei tarvitse miettiä, käyttääkö joku vastustajista kiellettyjä lääkeaineita. Testijärjestelmän ansiosta voin keskittyä harjoitteluun ja urheiluun.

Ruuskasella on monenlaisia muistoja testaustilanteista.

–Kerran kotiin tuli saksalainen miestestaaja, semmoinen karkeaääninen kaveri. "I have to see all – minun pitää nähdä kaikki", tämä tuumasi englanniksi, kun lähdimme lompsimaan vessaan. Puolen metrin päästä se tuijotti, että pissi tulee varmasti oikeasta kohdin purkkiin.

Testaus suojelee urheilijaa

SUEK:n testauspäällikkö Katja Huotari vahvistaa, että suomalaisten urheilijoiden asenne testaajiin on hyvä. Kirjallinen ja suullinen palaute on positiivista.

– Somessa päivitykset ovat lähes poikkeuksetta myönteisiä. Hihkutaan, että pääsin testiin, tai urheilija kokee ensimmäisellä kerralla testauksen statuksen nousuna. Jopa moneen kertaan testatut konkarit jaksavat olla siitä iloisia, Huotari kertoo.

– Urheilijalle se on ainut konkreettinen tapa todistaa puhtautensa. Jotkut harmittelevat, että heitä on testattu niin harvoin, etteivät kehtaa päivittää testaustietojaan someen.

Lääkäriksi opiskeleva painonnostaja Anni Vuohijoki hoksaa vielä yhden näkökulman.

– Antidopingtyö suojelee urheilijaa. Mahdollistaa sen, että elämää on myös urheilu-uran jälkeen, Vuohijoki muistuttaa.

Näytteistä paljastuu vanhoja mömmöjä

Yleisöltä kuulee usein hokeman "kaikki käyttävät, puhtaana ei pärjää". Urheilun parissa työskentelevien ammattilaisten maailma ei näytä yhtä synkältä.

Huippu-urheilijat antavat testaajille olinpaikkatietonsa ja testatuksi voi tulla minä päivänä tahansa, missä tahansa. Osa testeistä säilytetään kymmenen vuoden ajan ja testataan kehittyvin analyysimenetelmin uudestaan.

– Kaikki käyttävät. Sitä kuulee, mutta yleensä väitteen esittäjillä ei ole faktaa sen tueksi, Huotari huomauttaa ja kuittaa epäilyt testien huijaamisista ja "uusista aineista" aaveteorioiksi.

– Uudelleenanalysoinneissa paljastuneet dopingrikkeet ovat tulleet lähes poikkeuksetta vanhoista aineista eli steroideista. Miksi epäilisimme, että on jokin uusi aine, kun urheilijat turvautuvat vanhaan. Eivät ne (uudet aineet) ainakaan laajassa käytössä ole, kun positiiviset tulokset ovat steroideista.

Huotari on pohdiskellut, johtuvatko yleisön epäilykset dopingtapausten saamasta julkisuudesta.

Testaamisen ammattilainen kohtaa positiivisen tuloksen ja siirtyy seuraavaan. Media löysi ainakin 16 vuotta uusia näkökulmia Lahden 2001 MM-hiihtojen suomalaiskäryihin. SUEK:n koulutustyössä Lahden 2001 kisojen kertaaminen jäi vähemmälle, kun niihin aikoihin syntyneet urheilijat alkoivat kysellä, mitä ne "Lahden tapahtumat" oikein ovat.