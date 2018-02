Saintsin amerikkalaisvahvistukset ennakoivat Super Bowlia – Yksi pelaaja nostatti tunteita: "Olet sitä mieltä, että ei ole väliä, onko hän kentällä vai ei?"

Mikko Gynther Aamulehti

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan mestaruusottelu Super Bowl pelataan ensi yönä Suomen aikaa. Ottelussa kohtaavat hallitseva mestari New England Patriots ja Philadelphia Eagles.

Patriots on 2000-luvun kestomenestyjä. Se on voittanut Super Bowlin viidesti. Eagles on ollut häviämässä Super Bowlia vuosina 1980 ja 2004.

Vaahteraliigassa pelaavan Tampereen Saintsin yhdysvaltalaispelaajat Elliott Jeffcoat (EJ) ja Tony Ballon (TB) ennakoivat Aamulehdelle Super Bowlia.

Kumpi Super Bowlin voittaa?

EJ: Olen Patriots-fani, joten tiedän, että Patriots voittaa. Olen myös puolustaja ja kannustan aina puolustuksia välittämättä siitä, mitkä joukkueet pelaavat. Toivon kuitenkin Patriotsin voittoa. Itken sisäisesti, jos he eivät voita.

TB: Olen asunut Philadelphian lähellä ja tiedän, että se kaupunki on hulluna jalkapalloon. Tuntuu kuin he ansaitsisivat tämän voiton. He ovat selvittäneet kauden aikana paljon vaikeuksia, muun muassa ykköspelinrakentajan loukkaantumisen. Valitettavasti vain Tom Brady (Patriotsin pelinrakentaja) ja Bill Belichick (Patriotsin päävalmentaja) ovat todella hyviä välttämään tappioita. He löytävät aina keinon voittaa, joten en löisi rahojani Patriotsia vastaan.

CJ GUNTHER

Miltä näyttää pelinrakentajien, Eaglesin Nick Foles ja Patriotsin Brady, vertailu?

EJ: Kokemus on ehdottomasti Bradyn puolella. Patriots on ollut Bradyn kanssa monesti tappiolla Super Bowleissa. Atlantaa vastaan viime vuonna taisivat olla tappiolla 17 pistettä (takaa-ajo oli suurimmillaan 25 pistettä), mutta silti he voittivat. Patriots voi olla tappiolla viimeisillä minuuteilla, mutta se ei tarkoita mitään. He voivat silti voittaa.

TB: Brady on todella harvinainen lahjakkuus. Hän löytää keinot voittaa, vaikka peliä olisi jäljellä 20 sekuntia ja matkaa maalialueelle 80 jaardia. Sen sijaan edes Philadelphiassa moni ei uskonut Folesiin, mutta hän yllättää varmasti monet ensi yönä.

Yksi Patriotsin tärkeimmistä pelaajista sisempi laitahyökkääjä Rob Gronkowski on pelikunnossa, vaikka se oli epävarmaa aivotärähdysoireiden takia. Mikä hänen merkityksensä on?

EJ: Se, mistä Patriotsissa tykkään, on se, että on melkein ihan sama, kuka on kentällä, niin peli toimii...

TB: On sillä väliä, jos pelaaja on kaksimetrinen, painaa yli 120 kiloa ja on nopea!

EJ: Patriots selviää ilman Gronkowskiakin.

TB: Olet sitä mieltä, että ei ole väliä, onko hän kentällä vai ei?

EJ: On sillä väliä, mutta Patriotsin systeemi on loistava ja uskon siihen. Heillä on vain yksi pelaaja, jonka on oltava kentällä ja se on Brady. Uskon, että Philadelphialla on myös hyvä pelisuunnitelma Gronkowskia vastaan.

TB: En sano, että Gronkowski on pysäyttämätön, mutta sillä on suuri merkitys, onko hän kentällä vai ei.

CJ GUNTHER

Millä tavalla Philadelphia voi voittaa ottelun?

EJ: Jos puolustus pelaa parhaalla tasollaan ja he saavat pidettyä Bradyn pois kentältä, on Eaglesilla loistava sauma. Uskon, että heidän hyökkäyksensä pystyy tekemään tuhoja Patriotsin puolustusta vastaan, mutta voitto vaatii loistavaa puolustuspeliä.

TB: Eaglesilla on asettaa ehkä parhaat pelaajat Bradya vastaan. Brady ei ole parhaimmillaan sisältä tulevaa painetta vastaan.

EJ: Eaglesin on saatava säkityksiä ja taklausuhkaa Bradylle rangaistustenkin uhalla. Jos Eaglesin puolustuslinja saa Bradylle painetta, tulee Patriotsille pitkä ilta, mutta jos ei, niin Eaglesilla ei ole saumaa.

Onko Patriotsin menestykseen muitakin syitä kuin Brady ja Belichick? Miksi se menestyy jatkuvasti?

EJ: Se on erittäin kurinalainen joukkue eikä siellä sooloilla. Siellä osataan kehittää pelaajia. Meillä yliopistossa vitsailtiin aikoinaan yhdestä pelaajasta, joka ei ollut edes osavaltion parhaiden pelaajien joukossa. Silti hänet varattiin pienellä numerolla Patriotsiin, mistä kaikki yllättyivät. Hän on päässyt pelaamaan Super Bowlissa, koska on kasvanut pelaajana loistavassa systeemissä.

TB: Belichick löytää pelaajia, joista muut ovat sanoneet, että heidän ei pitäisi koskaan pelata NFL:ssä. Hän löytää sellaisia pelaajia viimeisillä varausvuoroilla ja kehittää heistä huippuja.