Ruotsin tähtien matkalla Tampereelle maaotteluun isoja mutkia

STT Tukholma

Seiväshypyn ruotsalainen Euroopan mestari ja nuorten ME-mies Armand Duplantis jää näillä näkymin pois maaottelusta Suomea vastaan. Seiväshyppy kilpaillaan Tampereella lauantaina 1. syyskuuta, mutta kiivas kilpailutahti uhkaa estää Duplantiksen osanoton.

–Tällä hetkellä näyttää, ettei Armand ole mukana maaottelussa, maajoukkueen valmennusjohtaja Karin Torneklint kertoi tiistaina.

Ruotsin ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen Duplantis kilpailee edellisiltana Timanttiliigan kilpailussa Brysselissä. Viikkoa myöhemmin hän matkustaa jo takaisin kotimaahansa Yhdysvaltoihin ja aloittaa opiskelut Louisianan yliopistossa.

Maaottelu Suomea vastaan olisi hankala kuljetusten takia. Duplantiksen pitäisi löytää iltamyöhään lennot Suomeen, vaikka seipäiden kuljetuksista on tullut lentokoneissa yhä hankalampaa.

– Siinä on monta pulmaa, eikä liitto halua asettua asiassa poikkiteloin. Hänellä on ratkaistavanaan monta asiaa nyt, kun hän on muuttamassa pois vanhempiensa luota, Torneklint totesi.

Duplantis voitti Berliinin EM-kisoissa mestaruuden Ruotsin ennätyksellä 605. Kaksoiskansalaisuuden ansiosta tulos on myös Yhdysvaltain ennätys.

Kiireisen ohjelmansa takia Duplantis jää pois myös viikonloppuna Eskilstunassa järjestettävistä Ruotsin mestaruuskilpailuista.

Myös kiekonheittäjä Daniel Ståhlin maaottelu on vaarassa Brysselin kisojen takia. Sujuvasti suomea puhuva Ståhl haluaa Tampereen maaotteluun, mutta se edellyttää, että Brysselin kilpailussa pysytään aikatauluissa.

–Danielin ohjelma on tiukka, eikä siedä kovin paljon myöhästelyä, Torneklint paljasti.