Rovaniemeläishiihtäjä sairaalan kautta olympiaunelman perään

Alkutalvi koetteli rovaniemeläistä hiihtäjää Susanna Saapunkia ensin fyysisesti ja perään henkisesti. Keuhkokuume juuri kisakauden alla romahdutti ensilumisuunnitelmat totaalisesti.

–Olihan se kovaa katsella yli kaksi kuukautta, kun muut kilpailivat, myöntää Saapunki, kun talven ensimmäinen startti on vihdoin takana.

Ruotsin Piteåssa hiihdetty Skandinavian cupin osakilpailu loppiaisena pönkitti kuitenkin itsetuntoa. Nelossija 10 kilometrin vapaan kilpailussa oli kova suoritus vaikeuksien jälkeen. Ero kisan voittaneeseen Ruotsin hiihtotähteen ja ehkä tämän hetken maailman parhaaseen vapaan tyylin taitajaan Charlotte Kallaan oli 1.15.

–Ei ero mikään järkyttävä ollut eka kisaksi. Tuolla suorituksella olisi ollut maailmancupissa pisteillä. Kisa antoi todella potkua, kun tietää että paras kunto on vasta tulossa. Ulosmitattavaa on vielä paljon, Saapunki vakuutti.

Saapunki kellotettiin Piteåssa matkaan alkupäässä FIS-pisteiden pudottua useamman kauden takaiskujen takia.

–En tiennyt mitään muiden vauhdista. Kisan jälkeen kävin normaalisti verryttelemässä ja sieltä tullessa ihmettelin kun huoltomiehet tulivat onnittelemaan hyvästä hiihdosta, Saapunki hymyilee.

Viisi päivää sairaalassa

Marraskuun alussa 25-vuotiasta hiihtäjää ei juuri hymyilyttänyt. Pari viikkoa Val Senalesin lumileirin jälkeen iski keuhkokuume ennalta arvaamatta.

–Viisi päivää makasin sairaalassa. Onneksi lääkitys puri nopeasti ja kun keuhkot todettiin puhtaaksi, sain taas liikkua. Ensin se oli kävelyä, sitten sauvakävelyä ja saliharjoitusta sekä lopulta hiihtoa. Määrällisesti en ole harjoitellut tähän mennessä mitään huippulukemia, hiihtäjä kertaa.

Määristä hän ei ole silti huolissaan, sillä hyvät pohjat tehtiin juniorina. Nykyään vuosittainen harjoitusmäärä on jo yli 800 tuntia,

"Mustin" puhelu rauhoitti

Odottelu toki koetteli, kunnes tuli puhelu Sami Jauhojärveltä.

–"Musti" kertoi vastaavasta omasta kokemuksesta kaudelta 2007-08. Hän starttasi ensimmäisen kerran Davosin maailmancupissa joulukuun lopulla ja oli heti kolmas. Hän vakuutti, että peli ei ole menetetty vaikka kauden avaus siirtyy pitemmälle.

Tuo puhelu rauhoitti Saapunkia, vaikka näyttöjen anto olympialaisia varten meneekin viime tippaan. Ensi viikonvaihteen Vantaan SM-hiihdot on punakynällä merkitty kisa.

–Hiihdän perjantain parisprintin sekä lauantain vapaan kilpailun. Tuloksia ei voi liikaa miettiä vaan keskittyä täysin omaan suoritukseen.

Saapunki listaa, että hänen viimeinen olympianäyttöpaikka on käytännössä Vantaa.

–Planican maailmancup on valinta-ajan sisällä, mutta siellä hiihdetään perinteistä. Seefeldissä olisi viikkoa myöhemmin 10 km vapaata, mutta siihen mennessä olympiavalinnat on tehty.

Saapunki oli mukana Lahden MM-hiihtojen sprintissä viime talvena. Suomella oli kisoissa liki kymmenen naishiihtäjää.

–Kyllä siellä olympiapaikkoja on yhä olemassa. Omalta kannalta on positiivista, että etenkin vapaan matkoilla on tilaa. Ei ole mikään este päästä kisajoukkueeseen kunhan hiihtää tarpeeksi kovaa.

Pyörtyminen esikisoissa

Susanna Saapungilla on jo kokemusta Pyeongchangin olympiamaastoista Etelä-Koreassa. Hän hiihti esikisoissa viime talvena ja sai myös vähemmän kaivattua kokemusta. Saapunki näet pyörtyi kesken naisten takaa-ajokisan.

–Stoppi tuli perinteisen osan toisella lenkillä. Tietysti se säikäytti, kun yhtäkkiä olin kelkan kyydissä matkalla sairaalaan. Ei tapahtumasta silti peikkoa jäänyt, kun tiesi mistä se johtui, Saapunki kertoo.

Rovaniemeläisen hiihtouraa on jäytänyt viimeiset viisi talvea sama ongelma. Pahimmillaan 20-30 prosenttia keuhkojen kapasiteetista on ollut pois käytöstä. Hiihtäjä on hyvässä kunnossa, mutta keuhko-ongelmien vuoksi maksimivauhti puuttui, eikä tulosta pysty tekemään käytännössä missään kisoissa.

–Kesä ja syksy eivät ole ongelmia, mutta talvi kyllä. Olen ollut lääkäreillekin jotenkin epäselvä tapaus. En ole palautunut kisoista, joten kovaa kisakuormaa ei pysty urakoimaan.

Koneessa olisi tehoa

Saapungin keuhko-ongelmiin on vihdoin löytynyt lääkinnällinen ratkaisu

–Nyt on kaiketi löydetty oikea kohta, mitä lääkitä, perusastmaa lapsesta lähtien sairastanut Saapunki kertoo.

Vahvat keuhkot ovat kestävyyslajeissa elinehto. Saapungilta sellaiset löytyvät.

–Minulla on harvinaisen hyvä hapenottokyky. Sitä vain ei ole pystynyt käyttämään hyväksi.

Saapunki on puhaltanut mattotestissä lukeman 76 ml/kg/min mikä on naisille erittäin hyvä saavutus. Esimerkiksi miesjuoksijoilla huippulukemia ovat 85 ml/kg/min.

–On silti hyvä muistaa, että hapenotto ei ratkaise kaikkea nykyhiihdossa, Saapunki sanoo.

Appiukko valmentaa

Susanna Saapungin valmennuskuviot menivät virallisesti uusiin puihin pari vuiotta sitten, kun päävalmentaja Reijo Jylhä vaihtui Kari Miettuseen, hiihtäjän appiukkoon.

–Kaikki lähti liikkeelle eräästä voimapuolen keskustelusta kun pohdittiin miten voimaominaisuudet saadaan parhaalla tavalla yhdistettyä hyvään hapenottoon. Tiesin toki, että Kari oli ollut aikoinaan töissä Vuokatin testiasemalla ja Kihulla Jyväskylässä, Susanna kertoo.

Saapunki on yhteistyöhön äärimmäisen tyytyväinen.

–Olemme löytäneet kropalleni tosi hyvän harjoitusrytmin. Välillä harjoitellaan tosi kovaa, välillä uskalletaan myös levätä.

Yhteydenpito valmentajan kanssa on tiivistä.

–Välillä tuntuu, että kumman Miettusen kanssa olenkaan naimisissa, Susanna nauraa. Aviomies on Ville Miettunen, entinen olympiatason kumparelaskija.

Kari Miettunen oli aktiivina kovan tason korkeushyppääjä. Muurolan Kisa-Veikkoja edustanut Miettunen pitää yhä nimissään lajin Lapin piirinennätystä 214 vuodelta 1981.

Päätyönä Miettunen toimii Pohjois-Suomen suurimman yksityisen puunjalostajan Pölkky Oy:n talousjohtajana.

Isän suksenjäljille...

Susanna Saapungin olympiaunelmaa pitää elossa sekin, että hänen isänsä ja aviomies ovat molemmat olympiaurheilijoita.

Isä Pasi Saapunki oli yhdistetyn urheilija Calgaryssa 1988 ja Albertvillessä 1992. Ville Miettinen osallistui Sotshin vuoden 2014 olympialaisiin, minne ura myös päättyi. Nykyään Ville kisaa vuorijuoksussa.

–Olympialaiset ovat aina olleet minullekin yksi tärkeä tavoite. Pelkkä osallistuminen ei sinänsä kiinnosta, vaan siellä pitää hiihtää kovaa ja myös pärjätä, Susanna summaa.

