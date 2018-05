Ringostarr Treb rohmusi suuret setelit: "Vetäisin korvat auki ja annoin mennä"

Esa Maaranen Solvalla

Italian liput liehuivat korkealla tämän kevään Elitloppet-sprintterikilpailun jälkeen. Jo karsintalähdössä loistanut Ringostarr Treb pesi koko muun joukon sunnuntaipäivän finaalissa. Kahdeksanvuotiaan orin voittoaika oli 09,0a/1 609 metriä.

Päivän kahdesta voitosta Ringostarr Treb kuittasi reilut 320 000 euroa. Kakkosrahat menivät ruotsalaiselle Propulsionille ja suomalaisen Päivi Laakkonen-Mäkihongon Nadal Broline oli hienosti kolmas.

–Jos olisin voinut suunnitella lähdön etukäteen, se olisi ollut juuri tällainen. Sain ajaa selässä pitkään ja kääntää orin kiriin vasta lopussa. Kun näin, että Örjan Kihströmin Propulsion on kaukana, vetäisin korvat auki ja annoin mennä, Ringostarr Trebiä ohjastanut saksalainen Wilhelm Paal muisteli finaalin kulkua.

Ringostarr Treb on kansainvälinen hevonen. Orin omistavat italialaiset, sillä on saksalainen kuski, yhdysvaltalainen valmentaja ja suomalainen hoitaja.

–Solvallassa on vaikea voittaa, koska Elitloppetissa on mukana niin monta hyvää hevosta. Suuri kiitos Heli Tarrimaalle. Hän on tehnyt erinomaista työtä hevosen kanssa, valmentaja Jerry Riordan kiitteli suomalaista hevosenhoitajaa.

Elitloppetin toinen suomalaishevonen Pastore Bob jäi kahdeksanneksi, vaikka se veti joukkoa viimeiseen loppukaarteeseen asti. Johan Untersteiner kaasutti Pastore Bobin kärkeen seiskaradalta. Ensimmäinen puolikas mentiin 07,7-vauhtia ja kierros ysin pintaan. Lopussa tuli kuitenkin väsy.

–Hevoselle laitettiin uudet päävehkeet. Se oli virhe. Ruuna kuumeni liikaa. Olisin toivonut, että juoksu olisi mennyt toisella tavalla, harmitteli hevosen osaomistaja Kari Lähdekorpi.

Tämän kevään Elitloppetkaan ei sujunut ilman parranpärinöitä. Suosikki Bold Eaglen lämpeminen meni ranskalaisten mukaan täysin järjestäjien piikkiin.

Joonas Kolehmainen/Hippos

Polara toinen

Antti Tupamäki ei pystynyt uusimaan viimevuotista voittoaan kylmäveristen Elitkampenissa. Tupamäki oli Polaralla niukasti toinen norjalais-ruotsalaisen Lome Bragen jälkeen. Lome Bragen voittoaika oli 19,8a/1 640 metriä. Polara hävisi voittajalle kaksi kymmenystä.

–Olisin voinut ajaa matkalla hieman kovempaa. Lopussa minulla ei ollut mitään mahdollisuuksia ohi, kun se tultiin 17,0-vauhtia. Hevonen oli hyvä kakkostilasta huolimatta, Tupamäki antoi täydet pinnat omalle ajokilleen, joka juoksi lähes koko matkan johtavan rinnalla.

Lähdön toinen suomalaishevonen Pikkukahveli oli yhdeksän ajalla 21,5.

Joonas Kolehmainen/Hippos

Raitala onnistui heti

Elitloppet-viikonlopun viimeisen ravipäivän suomalaisvoittajat olivat Santtu Raitala ja Jorma Kontio. Raitala ohjasti jo ensimmäisessä lähdössä Mika Haapakankaan Mr Golden Quickin yllätysvoittoon ajalla 11,4a lämminveristen 1 640 metrin ryhmässä.

–Matkan ei pitänyt sopia tälle hevoselle, koska se on niin vahva. Taustajoukot olivat tehneet erinomaista työtä. Ajokki oli kunnossa. Tuntui typerältä lähteä kiriin 700 metriä ennen maalia, mutta onneksi se kantoi loppuun asti, Raitala kertasi juoksun kulkua.

Raitala ajoi Elitloppet-viikonloppuna ensimmäistä kertaa Solvallassa ja heti ensimmäisellä yrityksellä tuli voitto. Vielä lauantaina hän ohjasti Vieremällä. Hän ajoi ravien päätyttyä kotiin 500 kilometrin päähän Orimattilaan ja pyhäaamuna Helsinki-Vantaa –lentokentälle.

–Yöunet jäivät vähiin. Suurkiitokset vielä Jarmo Saarelalle, joka kyyditsi minut aikaisin aamulla kentälle. Moni muu ei olisi tehnyt sitä, jatkoi Raitala, joka narutteli Markku Niemisen tallin kolmivuotiaan tamma Dazen viidenneksi lyhyessä ryhmässä ennätysajalla 12,7a/1 640 metriä.

Kontion tolppa tuli Timo Nurmoksen valmentamalla Extra Fudgella lämminveristen 2 600 metrin tasoitusajossa.