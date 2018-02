Rehtiä kilpailua ja ripaus moottorihulluutta – Ruohonleikkureiden Le Mans keräsi järven jäälle yli 40 tiimiä

Pekka Söderlund Alma Media

Päältäajettavilla ruohonleikkureilla kisaaminen on kansainvälisesti kohtuullisen iso juttu. Erityisesti Iso-Britanniassa kilpailut ovat isoja tapahtumia ja laji on todella suosittu. Suomessa lajia on harrastettu reilun kymmenen vuoden ajan.

Suomessa kattojärjestön Lawn Mower Racing Finlandin alaisia kilpailuja järjestetään vuosittain muutamia. Lavia on vakiinnuttanut paikkansa kisakartalla. Erityisesti Karhijärven jäällä käytävä talven ainoa osakilpailu on kovassa suosiossa kansainvälisestikin.

Tältä näyttää, kun ruohonleikkurikilpurit kiitävät jäällä:

Iso-Britanniasta suuredustus

Lauantaina Lavian Karhijärven jäällä järjestettyyn 12 tunnin Le Mans -kilpailuun osallistui 42 ruohonleikkuritallia, joista 30 tuli ulkomailta. Suurin yksittäinen kansallisuus oli Iso-Britannia, mistä kilpailuun osallistui yhteensä 17 tallia.

–Jäällä kisaaminen on englantilaisille eksoottinen kokemus. Kun olimme täällä muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran, silloin kisaan osallistui pari brittitallia. Sen jälkeen sana on levinnyt. Kylmyys aiheuttaa kisaan aivan omanlaisensa haasteen, mikä luonnollisesti kiinnostaa kilpailijoita, kertoo Suomen kattojärjestön puuhamiehiin lukeutuva Mikael Bergdahl.

Laviassa kilpailtiin ensin Puhdistamonrannassa, mutta sen jälkeen kilpailupaikka vaihtui nykyiselle paikalle Susiniementien läheisyyteen. Laviassa on kilpailtu pari kertaa myös kesällä, mutta talvikisasta on muodostunut perinne.

"Halvimpia moottoriurheilumuotoja mitä on"

Suomessa laji on vielä lapsenkengissä. SM-sarjaa kiertää 10–15 tallia. Lauantain kisassa oli mukana 13 suomalaistallia.

–Tämä on halvimpia moottoriurheilumuotoja mitä on. Tonnilla pääsee jo hyvään alkuun, mikä on summana todella pieni jos vertaa vaikkapa ralliin. Olenkin sanonut, että rallin tonni on meidän kymppi.

Toki nälkä kasvaa syödessä. Kilpureita kehitetään luokkien sallimissa rajoissa, jolloin myös rahaa uppoaa enemmän.

–Pelkästään tänään yksi tiimi on jo vaihtanut kaksi moottoria. Tämmöinen 12 tunnin kisa on siitä hyvä, että parin tunnin remontti onnistuu ja kisaa pääsee jatkamaan. Tärkeintä on päästä ajamaan.

Suomessa kilpailla voi joko Vakio Pro luokassa, jolloin kilpurit perustuvat pitkälti vakioleikkureihin ja niiden rakentamista rajoittavat tiukemmat säännöt sekä Avoimessa luokassa, missä runko ja moottori ovat vakioleikkurista, mutta muuten rakentaminen on paljon vapaampaa.

Lavian 12 tunnin kilpailu oli samalla SM- ja Baltic Cup -osakilpailu.

–Kolmen ensimmäisen tunnin tuloksista jaetaan pisteet. Sen jälkeen kisaa jatketaan vielä yhdeksän tuntia, jolloin selviää varsinainen 12 tunnin kilpailun voittaja.

"Olosuhteet ovat ihanteelliset"

12 tunnin kestävyyskisassa kalusto on kovalla rasituksella. Kisan päätyttyä maaliin kuitenkin selviää yleensä yli puolet talleista.

–Tällä kertaa olosuhteet ovat ihanteelliset. Pari astetta pakkasta, ei sada lunta eikä oikein tuulekaan. Jos aurinko vielä paistaisi, niin olosuhteet olisivat täydelliset, kertoo Mikael Bergdahl.

