Readly Express voitti Prix d'Ameriquen – Timo Nurmos liikuttui täysosumasta: "Fantastinen hevonen"

Timo Mahlamäki STT, Pariisi

Timo Nurmoksen valmentama Readly Express kukisti ranskalaisen Bold Eaglen ja voitti Björn Goopin ajamana Grand Prix d'Ameriquen sunnuntaina Vincennes'ssä. Voittoaika 11,2/2 700 metriä sivuaa Bold Eaglen viimevuotista kilpailuennätystä ja on myös ME-tulos. Ykköspalkinto oli 450 000 euroa. Nurmos on toinen suomalainen valmentaja, joka on voittanut Ameriquen. Jori Turjan italialaisori Varenne oli ykkönen vuosina 2001 ja 2002.

Startti oli monelle valjakolle vaikea, ja lähtö uusittiin viisi kertaa. Goop osaa ranskalaisen volttilähetyksen. Hyväksytyssä lähdössä Readly Express eteni heti kärkiporukkaan. Paikkoja vaihdeltiin, ja lopulta Readly juoksi toisessa ja kolmannessa parissa toisen radan jonossa perässään kilpailun ennakkosuosikki Bold Eagle.

Readly Express lähti ensimmäisenä kiriin. Bold Eagle tuli rinnalle ja meni jo hieman ohikin pitkällä maalisuoralla. Mutta Readly Express taisteli sitkeästi ja puristi loistavasti ykköseksi. Bold Eagle oli hyvä kakkonen. Örjan Kihlströmin ajama ja Daniel Redenin valmentama Propulsion sai sisäradalta kiritilaa ja eteni kolmanneksi.

– Lähtötilanne oli jännittävä, kun startti vielä uusittiin moneen kertaan. Olin hieman huolissani, kun Bold Eagle sai loistavan juoksun Readly Expressin takana. Luotin kuitenkin omaani, Readly oli tuntunut todella hyvältä ennen kilpailua. Readly on fantastinen hevonen, ja tämä tuntuu aivan uskomattomalta, liikuttunut Timo Nurmos kertoi ja tuuletti iloissaan voittoa Suomen lippua heiluttaen

Vaikka Nurmoksella on ollut tallissaan ennekin huippuhevosia, Readly Express oli ensimmäinen, joka osallistui Prix d’Ameriqueen.

Prix d'Amerique on yksi maailman kovimmista ravikilpailuista. Se ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 1920. Ranskalaiset ovat hallinneet kilpailua kotikentällään. Bold Eagle voitti kisan vuosina 2017 ja 2016. Edellinen ruotsalaisvoittaja on vuodelta 2014, jolloin Örjan Kihlström ajoi Maharajahin ykköseksi.