Ratkesiko kultataistelu tähän? Norjan pariviestin ankkuri tulistui Ruotsin sprinttitykille: "Olisin voinut kaatua"

Norjalainen Marit Björgen, 37, ohitti kaksi oman maansa ja koko talviolympiakisojen menestyneintä urheilijaa naisten pariviestissä.

Sprintin pronssin jälkeen Björgen sai kaulaansa uransa 14:nnen olympiamitalin. Ennen viestiä hän jakoi 13 palkintopallisijoituksella olympiamitalitilaston ykkössijan maanmiestensä ampumahiihtäjä Ole Einar Björndalenin ja maastohiihtäjä Björn Dählin kanssa.

Ennen pariviestiä maastohiihdon asiantuntijat pallottelivat lähinnä kysymyksen Norja vai Ruotsi -ympärillä.

Kirkkain mitali jäi kuitenkin molemmilta saavuttamatta. Ruotsille jäi käteen hopeaa, Norjalle himmein mitali.

Björgenillä on nyt seitsemän olympiakultaa, neljä hopeaa ja kolme pronssia. Tässä vertailussa Björndalen on vielä edellä. Hänellä on kahdeksan kultaa, neljä hopeaa ja yksi pronssi.

–Tuollaiseen vertailuun en tuhlaa nyt ajatustakaan. Mielessäni on vain 30 kilometrin kilpailu, jossa voin voittaa vielä yhden kultamitalin, Björgen lausahti Norjan television haastattelussa.

Falla syytti Nilssonia

Norjan ankkurin Maike Caspersen Fallan mukaan laskussa stadionille Ruotsin Stina Nilsson "ajoi hänen päälleen". Se sotki Fallan mielestä hiihtorytmiä pahasti.

–Olin keskellä, kun Nilsson tunki sisäkautta ohi. Menetin vauhtia ja olisin voinut kaatuakin, Falla tokaisi.

Sen jälkeen kultakamppailussa oli mukana enää kaksi naista, USA:n Jessica Diggins ja Nilsson.

–Kaksi joukkuetta oli parempia kuin me. Pronssimitaliinkin voi olla tyytyväinen, Björgen tuumasi.

Vihdoin kultakisat

USA:n viestin toinen hiihtäjä Kikkan Randall kilpaili Björgenin tavoin äitinä jo vuosi sitten Lahden MM-hiihdoissa.

–Meillä on yhteisiä kisamuistoja Randallin kanssa jo vuoden 2002 talviolympiakisoista Salt Lake Cityssä. Hänellekin nämä olivat jo viidennet olympiakisat, Björgen totesi.

USA oli Björgenin mielestä ansainnut vilpittömät onnittelut maan maastohiihdon ensimmäisestä olympiakullasta ja ensimmäisestä naisten maastohiihdon olympiamitalista.

Björgenin tavoin 35-vuotias Randall on äiti. Hänen ja aviomiehensä Jeff Ellisin poika Breck syntyi toissa vuoden huhtikuussa.