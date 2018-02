Raskaasti pettynyt Mari Laukkanen murtui kyyneliin Ylen haastattelussa: "Paljon haaveita ja työtä on kaatunut tähän"

Mikko Gynther Alma Media

Suomi sijoittui 15:nneksi ampumahiihdon naisten olympiaviestissä. Suomi oli kärkitaistelussa vielä Mari Laukkasen kolmannella osuudella makuuammunnan jälkeen. Pystypaikalta Laukkanen kuitenkin ampui kaksi sakkoa, ja Suomi tippui kauas kärjestä.

Kisan jälkeen Laukkanen kyynelehti Ylen haastattelussa. Kisat ovat olleet hänelle vaikeat. Henkilökohtaisilla matkoilla parhaaksi tulokseksi jäi 42. sija 15 kilometrin normaalikilpailusta. Laukkanen osallistui lisäksi keskiviikkona hiihdon parispinttiin, jossa hän oli viides Krista Pärmäkosken kanssa.

–Kyllä tässä aika isoja asioita käydään läpi. Tämä kaksiviikkoinen on ollut yksi uran vaikeimmista. Paljon haaveita ja työtä on kaatunut tähän. Minun suorituksiin saa olla pettynyt ja minulle saa olla vihainen. Se ei satuta minua, Laukkanen sanoi Ylelle.

Laukkanen kertoi tunteneensa häpeää.

–Tämä ei varmaan minua kaada, mutta hirvittävän paljon haaveita on kaatunut. Häpeää ei urheilussa pidä tuntea, mutta sitä on tullut kannettavaksi. Se on aina ollut minun isoin mörkö. Kannan sitä paljon mukana.

Suomen viestijoukkueeseen kuuluivat järjestyksessä Laura Toivanen, Kaisa Mäkäräinen, Laukkanen ja Venla Lehtonen. Suomi jäi kärjestä 2.33,8 minuuttia.

Olympiakultaa vei Valko-Venäjä. Darja Domratsheva ratkaisi voiton ankkuriosuudella.

Viesti oli todella jännittävä ja kova, puuskittainen tuuli sekoitti monta kertaa pakkaa. Ruotsi oli toinen ja Ranska kolmas.