Rallin SM-sarja jatkuu Sastamalan seudulla – Tässä on rallin aikataulu ja sarjan pistetilanne: Jatkuuko Eerik Pietarisen vakuuttava meno?

Mikko Gynther Aamulehti

Rallin SM-sarjan kuudes ja toiseksi viimeinen osakilpailu ajetaan Sastamalan ja Huittisten alueella tämän viikon lauantaina. Viime vuosina SM-osakilpailu on ajettu tähän aikaan vuodesta Tampereen seudulla.

Pääluokkaa eli SM1-luokkaa johtaa selkeällä erolla Eerik Pietarinen. Skoda Fabia R5 -autolla ajavan Pietarisen ero Teemu Asunmaahan on 44 pistettä. Asunmaa voitti Suomen mestaruuden vuosi sitten.

–Kausi on ollut hyvä. Mikkelissä nyt oltiin helmikuussa kolmansia, niin se ei mennyt aivan nappiin, mutta muuten on kulkenut ihan mallikkaasti. TGS Worldwide -talli on ollut aivan mielettömän hyvä ja ammattitaitoinen. Olen todella tyytyväinen siihen, että saan olla osa tätä tiimiä, Pietarinen kehui Toni Gardemeisterin tallia tiedotteessa.

Mestaruustaistelu on tiukin SM2-luokassa, jossa Joonas Tokee pitää kärkipaikkaa pisteen erolla Esa Ruotsalaiseen. Myös Ville Hautamäellä ja Henrik Pietarisella on yhä mestaruussaumat.

TONI REPO

Loistava kausi alla

Tuusulalainen Pietarinen, 24, on jatkanut tällä kaudella siitä, mihin hän vuosi sitten jäi. Pietarinen voitti viime kaudella SM2-luokan mestaruuden, kun hän voitti kaikki viisi ajamaansa osakilpailua. Tällä kaudella SM1-luokasta on irronnut jo kolme voittoa ja kaksi muuta palkintosijaa.

Jyväskylän MM-rallissa Pietarinen voitti WRC2-luokan osakilpailun, kun kärjessä ajaneen Kalle Rovanperän autoon tuli vaurioita.

–Nyt olen ensimmäistä kertaa näillä seuduilla, mutta eiköhän vauhtia riitä. En tällä hetkellä mieti mestaruustaistelua sen kummemmin, koska tässä on kuitenkin kaksi kisaa vielä jäljellä. Mennään kaasu pohjassa, Pietarinen sanoi.

Pietarisen kartanlukija on Juhana Raitanen.