Rallin maailmanmestaruutta jahtaava Thierry Neuville teki pitkän jatkosopimuksen Hyundain kanssa

STT Helsinki

Rallin MM-sarjan kärkipaikalla kaasutteleva belgialaiskuljettaja Thierry Neuville on tehnyt Hyundain kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen, tiedotti talli nettisivuillaan keskiviikkona. Neuville on ajanut Hyundailla vuodesta 2014 lähtien.

Neuville on voittanut urallaan yhdeksän MM-rallia. Ykköstiloista seitsemän on tullut viime ja tämän vuoden aikana. Neuville on sijoittunut MM-sarjan kokonaispisteissä parhaimmillaan toiseksi.

Tämän vuoden MM-sarjaa Neuville johtaa 23 pisteen erolla ennen Fordin ranskalaispilottia Sebastien Ogieria.

–Olemme kehittyneet paljon viimeisten kausien aikana. Tavoitteenani on ollut rakentaa urani jatkuvuutta tässä tallissa. Tallissa on fantastinen ilmapiiri, Neuville hehkutti.

MM-sarjan kauden kymmenes osakilpailu, Turkin ralli, käynnistyy torstaina.