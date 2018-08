Rallimanageri paljasti kovia sopimusuutisia – Latvalalle solmittu uusi sopimus, Suninen ajaa ensi vuonna täyden kauden MM-sarjassa

Vesa Laakso Aamulehti

MM-rallin sopimusneuvottelut käyvät perinteisesti kuumana elokuussa ennen Saksan rallia. Erityisesti Jari-Matti Latvalan, 33, kohtalosta MM-sarjassa on liikkunut monenlaista huhua, mutta miehen pitkäaikainen rallimanageri Timo Jouhki paljastaa Aamulehdelle iloisia sopimusuutisia.

–Kaikilla minun kuskeilla on sovittuna tallipaikka ensi kaudella, Jouhki kertoo sopimustilanteesta.

Jouhki toimii Latvalan lisäksi Teemu Sunisen ja Kalle Rovanperän managerina. Yksittäisiä WRC-kisoja aiemmin ajanut Suninen saa ensi kaudeksi koko MM-sarjan kattavan ohjelman.

–Teemu on sen verran jo harjoitellut, että piti saada täysimittainen sopimus. Sellainen Teemulle on sovittu.

Tallien nimistä Jouhki ei voi puhua nimillä.

–Kaikkien tallien kanssa on sovittu, että tallit tiedottavat sitten sopimuksista.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Suninen jatkaa M-Sportin Fordilla ja Latvala Toyotalla, jonka tallipäällikkö Tommi Mäkinen oli omalla ajourallaan myös Jouhkin suojatti.

–Tommin kanssa pystyy aina juttelemaan asioista, Jouhki kuittaa.

Vasta 17-vuotiaalla Rovanperällä on voimassa oleva kolmevuotinen sopimus Skodan kanssa.

–Sopimus on tosin sellainen, että me pääsemme siitä kyllä kahden vuoden jälkeen irti, jos on WRC-tiimipaikka olemassa ja Kalle on pärjännyt Skodalla tietyntasoisesti, niin hän voi lähteä.

Kaudelle 2020 Rovanperä on kuuma nimi WRC-talleihin.

–Positiivista pöhinää on ja useampikin talli on hänestä hyvin kiinnostunut.