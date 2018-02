Raannalta jäi NHL-peli väliin autokolarin takia – selvisi vammoitta

Reima Rautiainen Helsinki/Glendale

Arizona Coyotesin suomalaismaalivahti Antti Raannalta jäi NHL-jääkiekkokierroksella ottelu väliin autokolarin takia. Raanta joutui matkallaan Dallas-kotipeliin peltikolariin, mutta selvisi Coyotesin Twitter-tilin mukaan vammoitta.

Varotoimena Arizona veti Raannan pois ottelusta. Suomalaisvahti ei ollut vaihtopenkillä. Arizonan maalilla 1–4-kotitappioon päättyneessä ottelussa pelasi Scott Wedgewood.

Dallasin viimeisen osuman ampui Arizonan tyhjään maaliin puolustaja Esa Lindell. Dallasin maalilla Kari Lehtonen torjui 17 kertaa.

Länsilohkon kärkiottelussa tulokasjoukkue Las Vegas kukisti vieraissa Winnipegin jatkoajan jälkeen 3–2. Ratkaisuosuman lisäajalla teki Las Vegasin David Perron.

Sekä Winnipegin Joel Armia että Las Vegasin Erik Haula pääsivät ottelussa maalien makuun. Armia iski avauserässä kotijoukkueen 1–0-maalin ja syötti toisen. Haula vei toisessa erässä Las Vegasin 2–1-johtoon. Hyvää kautta pelaava Haula on koonnut 46 ottelussa 19+18 pistettä.

Winnipegin maaliruisku Patrik Laine jäi tällä kertaa vaille osumaa.

Suomalaisille ropisi syöttöpisteitä

New Jerseyn ja Philadelphian kohtaamisessa syöttöpisteen nimiinsä kirjauttivat sekä Philadelphian Valtteri Filppula että New Jerseyn Sami Vatanen. Peli päättyi New Jerseyn 4–3-voittoon.

Myös Floridan Aleksander Barkov syötti yhden maalin Buffaloa vastaan. Florida vei pelin 4–2. Floridan maalia vartioinut Harri Säteri torjui ottelussa 30 kertaa.

Ahkeraan sai torjua myös Bostonin veräjänvartija Tuukka Rask, jonka maalia kohti St. Louis laukoi 33 kertaa. Raskin selän taa pujahti kiekko vain kerran, ja Boston voitti 3–1.

Maalivahti Pekka Rinne oli Nashvillen takuumies, kun kotijoukkue kaatoi Los Angelesin 5–0. Rinne tarvitsi nollapeliinsä 19 torjuntaa. Nashvillen Miikka Salomäki kartutti pistetiliään maalisyötöllä.

Myös Coloradon Mikko Rantanen summasi tehot 0+1, kun hänen joukkueensa Colorado kellisti jatkoajan jälkeen vieraissa Edmontonin 4–3.