Pyrintö kiinnitti Osku Heinosen kahden vuoden jatkosopimuksella

Pekka Aalto Aamulehti

Tampereen Pyrinnön ja laituri Osku Heinosen yhteiselo jatkuu ainakin vuoteen 2020. Seura ja pelaaja solmivat kaksivuotisen jatkosopimuksen.

–Tämän kauden alku on ollut hyvä sekä henkilökohtaisesti että joukkueelta, joten oli luontevaa jatkaa Pyrinnössä. Valmennusjohdolta on tullut hyvää palautetta, ja valmennuksen jatko vuoteen 2020 saattoi vaikuttaa myös omaan päätökseen, totesi Heinonen.

Heinonen, 25, on Pyrinnön kasvatti. Hän pelasi ensimmäiset pelinsä Korisliigassa 2009, mutta runkomiehiin mies on kuulunut kaudesta 2011. Hän on pelannut yhtä vaille kaikki liigakautensa Pyrinnössä.

Pyrinnöllä on sopimukset Antero Lehdon ja Petri Heinosen kanssa kevääseen 2019 asti. Valmentajien Sami Toiviaisen ja Ilpo Rantasen sopimukset ulottuvat vuoteen 2020.