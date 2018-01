Pyrinnön suomalaispeluri teki ennätyksensä – parantanut otteitaan roimasti viime aikoina: "Kipuilu on loppunut"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tampereen Pyrintö nousi pitämään yksin hallussaan miesten Korisliigan kakkostilaa. Keskiviikkona punavalkoiset kaatoivat Lapuan Kobrat Pohjanmaalla 88–69 (42–33).

Pyrintö on voittanut viimeisestä kuudesta ottelustaan viisi. Lapualla joukkue näytti ajoittain parasta hyökkäyspään osaamistaan ja pallonliikkeen tuoma flow tuotti eleetöntä, mutta tehokasta hyökkäämistä.

–Meillä oli 23 koriin johtanutta syöttöä, se kertoo paljon. Meillä ei ole yhtään pelaajaa, joka olisi kovin itsekäs. Kaikki hyökkäävät, kun on paikka. Myös puolustamisemme on mennyt eteenpäin ja se oli hyökkäystä isompi murhe, Pyrinnön päävalmentaja Sami Toiviainen iloitsi.

Pyrinnön ykköspelaaja Brian Asbury (26 pistettä/11 levypalloa) palasi tasolleen tehottomien pelien jälkeen. Yksi onnistujista oli Topias Palmi (14 pistettä, uran ennätys viisi korisyöttöä), joka on palannut viime kauden kukoistukseen viimeisen kuukauden aikana vaikean alkukauden jälkeen.

–Topias oli kanssani lehdistötilaisuudessa ja puhuimme kävellessäni sinne, että viimeinen kuukausi on mennyt hyvin. Kaksi syytä tähän: annoin Topiakselle vastuun vastustajan kakkos- ja kolmospaikan ykköspelaajan puolustamisesta ja sitä hän on tehnyt. Hyökkäyspäässä Topias oli viime kaudella ykköstähti, eikä hänen nyt tarvitse olla sitä. Kipuilu on loppunut, Toiviainen selitti.