Pyrinnön amerikkalaisnelikko on valmis – uusin tulija selkeästi kokenein

Lauri Lehtinen Aamulehti

Kevin Johnson, 34, täydentää Tampereen Pyrinnön amerikkalaisnelikon tulevalle Korisliiga-kaudelle. Nelikon muodostavat isona laiturina viihtyvä Johnson, takapelaajat Jaylon Tate ja Eron Harris sekä viime kaudelta tuttu laituri Kenneth Manigault.

Yksivuotisen sopimuksen tehnyt Johnson on amerikkalaispelaajista selvästi kokenein, hänen ammattilaisuransa on kestänyt jo 10 vuoden ajan. Humboldt Staten yliopiston kasvatti on pelannut urallaan parhaimmillaan Kreikan ja Saksan kovissa pääsarjoissa.

201-senttinen ja 34-vuotias pelaaja on tullut tunnetuksi hyvänä levypallopelaajana. Johnson on voittanut urallaan Taiwanin liigan levypallokuninkuuden.

Johnson pelasi toissa kaudella Manigaultin seurakaverina Puolan pääsarjan AZS Koszalinissa, 4,4 pisteen ja 4,5 levypallon ottelukeskiarvolla. Viime kaudella konkari ei pelannut missään.

Pyrinnöllä on kasassa 10 pelaajasopimusta, mutta se julkaisee vielä yhden pelaajasopimuksen ennen Korisliiga-kauden alkua.

Korjattu 11.8.2018 klo 8.26: Johnson oli Taiwanin levypallo-, ei korikuningas.