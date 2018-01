Pukukopin ovet pysyivät pitkään kiinni – Tapparan lähes kaksi vuotta ja 50 ottelua kestänyt putki oli katketa liigajumboa vastaan

Mikko Gynther Aamulehti

Tapparan kannattajat joutuivat pettymään pahasti omiensa esitykseen jääkiekkoliigassa torstaina. Liigan kärkipään sijoituksista taisteleva Tappara taipui Hakametsässä sarjassa viimeisenä olevalle Sportille jatkoajan jälkeen maalein 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1). Sport tuli Tampereelle kuuden ottelun tappioputkessa.

Tapparan puolustaja Otso Rantakari laukoi 1–1-tasoituksen ajassa 52.04. Sitä edelsi Otto Rauhalan aloitusvoitto hyökkäyspäädyssä.

Voittomaalin viimeisteli Sportin Olavi Vauhkonen ylivoimalla jatkoajan viimeisellä minuutilla. Tappara joutui alivoimalle, kun sillä oli liikaa pelaajia jäällä.

Jos Tappara ei olisi onnistunut maalinteossa päätöserässä, olisi katkennut Kirvesrintojen pitkä maaliputki kotiotteluissa. Tappara jäi viimeksi ilman maalia runkosarjan kotiottelussa kauden 2015–2016 viimeisessä kotiottelussa KalPaa vastaan. KalPa haki 8. maaliskuuta 2016 pelatussa ottelussa 1–0-vierasvoiton.

Torstainen Sport-ottelu oli Tapparan 51:s kotiottelu runkosarjassa tuon pelin jälkeen.

Tapparan joukkue piti tappio-ottelun jälkeen pukukoppinsa ovet tavallista pidempään kiinni ennen kuin valmennus ja pelaajat tulivat kommentoimaan ottelua. Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen oli jo poistunut joukkueensa pariin, kun Tappara-käskijä Jukka Rautakorpi saapui kommentoimaan tapahtumia.

–Valmistautumisella on iso merkitys sille, miten pääsee peliin sisään. Kun on noin paljon sumppua ja trapia vastassa, se no kovaa duunia. Se vaatii oikeasti haalarit päälle, että pääsee maalin eteen, kuten kolmannessa erässä pääsimme, Rautakorpi sanoi.

Dominik Hrachovina selvisi Tapparan maalilla 19 torjunnalla. Sportin Jonathan Iilahdelle kertyi 31 torjuntaa.

–Nämä ovat kovia pelejä. Täytyy muistaa, että Liigassa kaikki pelit ovat kovia, Rautakorpi sanoi.

–Sport pelaa erittäin hyvin tuollaista passiivisempaa puolustuspeliä.