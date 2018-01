Pudotuspelipaikka vaatisi Ilvekseltä historiallista venymistä – yhdeltä joukkueelta on onnistunut nousu 14 pisteen takaa playoffeihin

Tapani Salo Aamulehti

Tuttu juttu. Ilves pelasi ihan hyvän ottelun.

Tuttu juttu. Ilves sai uurastuksestaan palkinnoksi vain yhden pisteen

Tuttu juttu. Ilves sortui virheisiin ja menetti niiden takia kaksi pistettä.

Tällä kertaa kovan onnen soturi oli maalivahti Riku Helenius, joka lahjoitti liigakärki Kärpille kaksi helppoa maalia. Kärpät kiitti ja voitti ottelun jatkoajalla 5–4.

Ilves vaihtoi maalivahtia kahden erän jälkeen 2–4-tappiotilanteessa. Maaliin Heleniuksen tilanne tullut Antti Lehtonen piti maalinsa kolmannen erän puhtaana.

Ilves saikin aikaiseksi hyvän loppukirin, jonka kruunasi Teemu Lepauksen 4–4-tasoitusmaali reilu minuutti ennen kolmannen erän loppua.

Riemu jäi kuitenkin lyhyeksi, kun Kärpät (Ville Leskinen) iski voittomaalin heti jatkoajan ensimmäisellä minuutilla.

Ilves on pelannut 25. marraskuuta lähtien hyvän 11 ottelun jakson ja hävinnyt vain kolme ottelua varsinaisella peliajalla. Kolmen pisteen voittoja on neljä. Neljä kertaa Ilves on venyttänyt ottelun jatkoajalle, mutta voittanut niistä vain yhden.

Ilves on kerännyt jakson aikana 17 pistettä – 1,55 pinnaa/ottelu.

Jos Ilves olisi pelannut samalla tahdilla kauden alusta asti, se olisi sarjassa kahdeksantena ja kamppailisi paikasta kuuden parhaan joukkoon.

Heikon alkukauden takia pisteitä on kuitenkin niin vähän, että loppukauden aikana Ilveksen pitäisi kerätä noin kaksi pistettä/ottelu päästäkseen kymmenen parhaan sakkiin ja pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

Ilveksen ero kymmenentenä olevaan Pelicansiin on 15 pistettä, kun molemmilla on 23 runkosarjapeliä jäljellä.

Sellaiselta takamatkalta ei ole tässä vaiheessa kautta ikinä noustu pudotuspeleihin. HPK:lta onnistui kaudella 2013–2014 nousu 14 pinnan takaa, mutta se oli täysin poikkeuksellinen teko. Toiseksi paras on Bluesin nousu yhdeksän pinnan takaa kaudella 2014–2015.

Ilveksen koko kauden murheenkryynejä ovat olleet maalivahti- ja alivoimapeli. Maalilla ovat torjuneet Helenius, Lehtonen ja Markus Ruusu. Heistä paras torjuntaprosentti on Lehtosella (88,44), mutta se oikeuttaa vasta 19. sijaan Liigan vahtitilastossa.

Ilveksen alivoima on Liigan toiseksi heikointa.

Parasta Ilvestä tarjosivat keskiviikkona nuoret hyökkääjät Joona Ikonen ja Topias Haapanen. Pojat pelasivat Tapio Laakson rinnalla ykkösketjussa ennakkoluuttomalla asenteella.

–Laakson ketju oli tosi hyvä. He pelasivat Kärppien ylikuumaa (Julius) Junttilan ketjua vastaan hemmetin makean pelin, Ilveksen valmentaja Karri Kivi kehui.

Katso videolta Ilveksen Juuso Pullin mietteet: