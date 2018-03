Pudotuspelijoukkueet ovat jo selvillä – Tällainen panos viimeisellä liigakierroksella on

Mikko Gynther Aamulehti

Jääkiekkoliigan kaikki pudotuspelijoukkueet ovat selvillä ennen lauantaina pelattavaa viimeistä kierrosta.

Viimeisen paikan vei Pelicans, joka kaatoi KooKoon 3–1. Pelicansin kanssa viimeisestä pudotuspelipaikasta taistelivat Ilves ja HPK. Ilves voitti Sportin 5–1 ja HPK Kärpät 4–0, mutta noilla voitoilla ei ollut Pelicansin voiton takia enää merkitystä. Pelicans johtaa HPK:ta ja Ilvestä edelleen viidellä pisteellä ennen viimeistä kierrosta.

–Emme ajatelleet pukukopissa, että tässä ottelussa olisi jotenkin kovat panokset. Pelaaminen vaikeutuu kummasti, kun vastustajalla ei ole lainkaan panoksia. Peli menee herkästi neppailuksi. Onneksi selvisimme kuivin jaloin. Pelit jatkuvat, ja se on hienoa se, kaksi maalia Pelicansille viimeistellyt Jesse Mankinen sanoi STT:n mukaan.

Torstain muissa otteluissa Tappara kukisti Jukurit jatkoajalla 4–3, TPS hävisi HIFK:lle jatkoajalla 2–3, JYP kaatoi Ässät 4–2 ja KalPa nuiji Lukon 5–0.

–Kolmesta ylivoimamaalista ja voitosta on oltava tyytyväinen, Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi sanoi.

Pudotuspeleissä Ässien ja Lukon paikallistaisto?

Moni asia sarjataulukon osalta on jo varma, mutta muutamissa peleissä on vielä panosta. Kärpät voittaa runkosarjan ja TPS on toinen.

Tappara on kiinni kolmannessa sijassa, mutta kahden pisteen päässä väijyvä JYP voi nousta vielä ohi. JYP voi tippua myös viidenneksi, sillä HIFK on siitä kahden pisteen päässä. Tappara saa siis varmasti kotiedun puolivälieriin, sillä se ei voi pudota viidenneksi.

Viimeisellä kierroksella ratkaistaan myös ensimmäisen pudotuspelikierroksen parit. SaiPa on varmasti seitsemäs, mutta Ässien (85 pistettä), Lukon (85) ja Pelicansin (83) keskinäinen järjestys ei ole vielä selvillä.

Viimeisen kierroksen otteluparit ovat SaiPa–Jukurit, KooKoo–JYP, Kärpät–KalPa, Lukko–Ilves, Sport–Pelicans, Tappara–HPK ja Ässät–HIFK.