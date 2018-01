Presidenttikin seuraa Antti Ruuskasen 90 metrin metsästystä – Sauli Niinistö esittää keihästähdelle joka kesä saman kysymyksen

Tapani Salo Aamulehti, Kuortane

Turha luulla, että Antti Ruuskanen olisi kadottanut velmun hymynsä vuoden kilpailutauon aikana. Suupielet tavoittelevat vähän väliä korvia, kun hän kertoo kuulumisiaan.

–Huumori ja tekemisen ilo täytyy säilyttää. Pelkällä puurtamisella ei tulosta tule, keihästähti virnistää.

Ruuskanen palaa olkapääleikkauksen aiheuttaman välivuoden jälkeen kilpakentille ensi kesänä. Keihäskansaa huolestuttaa, kuinka paluu pitkän tauon jälkeen onnistuu. Ruuskasen valmentaja Jarmo Hirvonen työntää epäilysten pilviä loitommaksi.

–Moni on tullut Antille tehtyä operaatiota isommankin leikkauksen jälkeen takaisin.

Hirvonen nostaa esimerkeiksi keihäshistorian kovimpia nimiä: Jan Zelezny, Seppo Räty, Aki Parviainen.

–Zelezny otti olkaleikkauksen jälkeen pronssia Sevillassa 1999 ja 34-vuotiaana olympiakultaa Sydneyssä 2000, Hirvonen selvittää.

Ruuskanen täyttää helmikuussa 34 vuotta. Hän aikoo jatkaa uraansa Tokion olympiakisoihin 2020 saakka.

"Kyse vain keihäänheitosta"

Valmentaja ei häviä hersyvän huumorin viljelyssä suojatilleen. Hurtilla asenteella vaikeudet käännetään voitoiksi.

–Onneksi tässä on kyse vain keihäänheitosta, ei mistään sen vakavammasta. Sillä lailla kun sen ajattelee, niin pärjää aina, Hirvonen tuumaa.

Hirvonen tähdentää, että töitä tehdään tosissaan, vaikka välillä saa nauraakin.

–Kaikki tehdään sen eteen, että menestystä tulisi – enkä epäile, etteikö sitä tule.

Valmentajan mukaan Ruuskanen oli ennen olkaleikkausta 90 metrin kunnossa, vaikka raja ei vielä ole ylittänytkään.

–EM-kisoissa 2016 oli 90-metrinen lähellä. Antti heitti 88 metriä karsinnassa. Jos karsinnan ja finaalin välillä olisi ollut yksi välipäivä, niin ysikymppistä olisi voinut odottaa. Nyt väliä ei ollut edes 24 tuntia. Sitten tuli vielä revähdys.

Silja Viitala

Ruuskasen 90 metrin metsästys on iso asia jopa valtakunnan huipulla. Presidentti Sauli Niinistön jokakesäinen vakiokysymys Ruuskaselle kuuluu "joko se 90 metriä menee rikki".

–Sielläkin seurataan tilannetta, Hirvonen hörähtää.

Ruuskasen harjoittelu on sujunut sen verran hyvin, että maagisen rajan ylittämistä voi odottaa ensi kesänä.

–Se on mahdollista tulevana kesänä, mutta päätavoite on Tokiossa, Hirvonen sanoo.

Konkari on saanut harjoituskaverikseen lupaavan Oliver Helanderin. He lähtevät kimpassa Teneriffan leirille helmikuun lopulla. Hirvonen on mielissään yhteistyöstä.

–Oliver haastaa ja pakottaa Antin tekemään kovasti töitä. Voimassa Antti on vielä edellä, mutta kimmoisuudessa Oliver on mennyt ohi, vaikka Anttikin on kimmoisa. Kuntopallopelissä Oliver ei Antille pärjää, vaikka entinen käsipalloilija onkin.

Tulevaisuutta rakentamassa

Ruuskanen ja Hirvonen haluavat olla mukana, kun keihäänheiton tulevaisuutta rakennetaan. Kaksikko oli mukana, kun legendaarinen "Idän heittäjät" herätettiin viime vuoden puolella henkiin kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Idän Heittäjät on Pertti Korhosen, Esa Paasosen, Tenho Raatikaisen ja Don Welshin vuonna 1986 perustama ryhmä, jonka tarkoituksena oli kannustaa Itä-Suomen keihäänheittäjiä parempaan menestykseen. Toiminta lähti kunnolla liikkeelle, kun Räty voitti MM-kultaa vuonna 1987.

Ruuskasen ja Hirvosen lisäksi mukana "herätysliikkeessä" ovat entiset mestariheittäjät Räty ja Parviainen.

Timanttisella kärkikolmikolla Räty, Ruuskanen, Parviainen on yhteensä 10 arvokisamitalia.

–Yhdellä mitalilla ei pääse edes tämän porukan saunanlämmittäjäksi, Räty julisti porukan kokoontuessa vuodenvaihteen tienoilla Tanhuvaaran urheiluopistolla.

Paikalla oli 70 heittäjää ikähaarukassa 10–30 vuotta.

Keihäänheitolla on vielä toivoa.