Porin Ässien tulos ennusteitakin karmeampi – noin 450 000 euron tappio vei yhtiön kassakriisiin

Harri Laiho Pori

Ässät antoi toukokuussa potkut toimitusjohtaja Eeva Perttulalle luottamuspulan ja taloudellisesti heikosti menneen kauden takia. Silloin seura kertoi tilikauden tulosennusteiden näyttävän 300 000–350 000 euron tappioita.

Totuus oli vieläkin synkempi.

Liigajoukkueen toiminnasta vastaavan HC Ässät Pori Oy:n tilikauden 2017–2018 tulos painui lopulta karmeisiin lukemiin: tappiota kertyi 451 262,70 euroa.

Tilanne on aiheuttanut Ässille kassakriisin. Osakeyhtiö on joutunut neuvottelemaan laskujen maksuja myöhemmäksi, jotta palkat pystytään hoitamaan ajallaan. Myös halliremontista otetulle lähes viiden miljoonan euron pankkilainalle on sovittu lyhennysvapaata.

Muutos oli edelliseen tilikauteen verrattuna raju. Silloin Ässät teki hieman yli 400 000 euron voiton.

Ässien liikevaihto putosi 2,49 prosenttia noin 6,25 miljoonaan euroon. Liikevaihdon putoamisen aiheutti se, ettei yhtiö saanut päättyneellä tilikaudella NHL:n kasvattajakorvauksia.

Tappioiden taustalla ovat kuitenkin käsistä karanneet kulut sekä täydellisesti epäonnistunut talousseuranta. Pahasti myöhässä laahanneen ja epätarkan talousseurannan takia karu tilanne alkoi paljastua vasta alkuvuoden aikana. Niinpä esimerkiksi HC Ässät Pori Oy:n hallitus siunasi väärän tiedon varassa vielä kesken kauden pelaajabudjetin korottamisen noin 150 000 eurolla.

Kallis harha-askel

Keväällä 2017 perustetusta Pata Staff Oy:stä tuli Ässille kallis harha-askel.

Isomäki-areenan palvelut haltuunsa ottaneen Pata Staffin alaisuudessa esimerkiksi järjestyksenvalvonnan kulut nousivat noin 84 000 eurolla. Kaikkiaan Pata Staff nosti Isomäki-areenan henkilökuntakuluja yli 200 000 eurolla.

Samaan aikaan otteluiden aikainen myynti putosi edelliskaudesta. Näin siitä huolimatta, että pelejä oli enemmän, yleisöä kävi enemmän ja pelipäivätkin (enemmän viikonloppupelejä) olivat paremmat kuin vuotta aiemmin.

Pata Staffin toiminta on nyt lopetettu. Sen lisäksi HC Ässät Pori Oy pyrkii tervehdyttämään taloustilannettaan hakemalla synergiaetuja pääomistajansa Ässät ry:n kanssa. Perttulan tilalle ei haeta uutta henkilöä, vaan Mikael Lehtinen jatkaa osakeyhtiön vt. toimitusjohtajana ja ry:n toiminnanjohtajana.

Uudistetulla ja ulkoistetulla taloushallinnolla Ässät kertoo saavansa niin säästöjä kuin myös ajantasaisen talousseurannan.

Isomäki-areenassa vetovastuu on siirtynyt Harri Vilkunalle.