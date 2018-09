Poikkeuksellinen tilanne: Lähes kaikki Classicin maajoukkuetähdet lopettivat kerralla – "Jossain vaiheessa tulee vastaan raja"

Mikko Gynther Aamulehti

–Meillä on ollut poikkeuksellisen vanha joukkue tähän asti. Nyt se on keski-iältään normaalimpi, Peltola naurahtaa.

–Kesän pohdin asiaa ja tulin siihen tulokseen, että nyt on aika antaa tilaa nuoremmille. Hienoja vuosia on ollut. Päivääkään en vaihtaisi pois, Rantanen kertoo.

Peltolan sopimustarjous yllätti Slovakian maajoukkuepelaajat

Classicilla on suuret odotukset ulkomaalaisvahvistuksistaan.

Classic paikkasi rivejään muiden muassa kahdella Slovakian maajoukkuepelaajalla. Kenttäpelaajat Denisa Ferencikova, 27, ja Michaela Sponiarova, 24, saapuivat Tampereelle Tshekin mestarijoukkueesta Vitkovicesta.

Sponiarova on pelannut neljät MM-kisat, Ferencikova kolmet. Classicin manageri Irina Peltola kiinnitti heihin huomiota juuri MM-kisoissa viime kaudella. MM-turnauksen jälkeen Peltola lähestyi slovakialaisia ja uteli mahdollisuudesta siirtyä Tampereelle.

– Kun näin Irinalta tulleen sähköpostin, olin aika epäuskoinen. Soitin Denisalle ja sanoin, että tämä on täydellistä. Hän oli samaa mieltä, Sponiarova naureskelee.

– Classic on loistava joukkue ja seura. Tämä on meille upea mahdollisuus ja toivottavasti kehitymme täällä pelaajina. Suomen liiga on kova ja peli nopeaa. Tämä on meille myös elämänmuutos, hän jatkaa.

Peltola kuvailee Ferencikovaa maalinsylkijäksi sekä todella nopeaksi ja fyysiseksi pelaajaksi. Sponiarova on hänen mielestään enemmänkin pelintekijä, joka taitaa myös fyysisen pelin.

– Jos pitää veikata, niin väitän, että kumpikin on liigan pistepörssin kärkikympissä, Peltola sanoo.