Pesäpallon 22 vuoden mittainen ennätysputki katkesi – Toni Kohonen on poissa kokoonpanosta ensi kertaa vuoden 1996 jälkeen

Noora Takamäki Aamulehti

Pesäpallolegenda jo eläessään, miesten Superpesiksessä pelaavan Sotkamon Jymyn lukkari Toni Kohonen ei ole mukana keskiviikkoisessa ottelussa Joensuun Mailaa vastaan, tiedottaa seura.

Edellisen kerran Kohonen, 42, oli poissa kokoonpanosta, kun vuonna 1996 siirtokarenssi piti miehen katsomossa. Poissaolo tarkoitti 22 vuoden yhtäjaksoisen putken katkeamista.

Historiallinen ennätysputki venyi 612 sarjakierroksen mittaiseksi. Tähän ynnätään lisäksi huimat 226 pudotuspeliottelua.

Jalkavaiva piti poissa

Kohosen poissaolon syynä on jalkavaiva. Ratkaisu Kohosen jäämisestä sivuun tehtiin aamulla.

Lautasen äärelle Kohosen tilalle tulee 21-vuotias Riku Niemi.

Toni Kohonen on huimalla pesäpallourallaan voittanut 10 SM-kultaa. Hänet on valittu Vuoden pesäpalloilijaksi kolmesti, Vuoden lukkariksi 13 kertaa ja seitsemän kertaa hän on saanut pelaajien äänestämän parhaan ulkopelaajan Kultainen räpylä -palkinnon. Kohonen on urallaan pelannut 22 Itä–Länsi-ottelua.