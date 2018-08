Pesäpallo vetää väkeä Mansessa: "Tule kerran paikalle, niin tulet toisenkin kerran"

Vesa Laakso Aamulehti

Kaupin pesäpallostadion on ollut viime aikoina tupaten täynnä miesten pelatessa noususta Superpesikseen ja naisten finaalipaikasta. Seuran toiminnanjohtaja Inga Ärnfors myhäileekin tyytyväisenä, kun miesten keskiviikkoinen nousupeli vetää paikalle 1214 ihmistä.

–Kun tänne tulee yli tuhat ihmistä, niin tunnelma on tiivis. Meidän juttu on, että tule kerran paikalle, niin tulet toisenkin kerran, sillä täällä on niin hyvä fiilis paikanpäällä, Ärnfors tiivistää.

Manse PP on onnistunut pelisuorituksilla kentällä ja taustoissa talkootyöllä luomaan pesäpallobuumin Tampereelle.

–Täytyy hattua nostaa meidän seuraorganisaatiolle ja junnujen vanhemmille, jotka ovat jaksaneet painaa talkootyötä koko kesän. Hienoa huomata, että olemme yksi iso pesisperhe, joka vie juttua eteenpäin.

Talkootyöstä kertoo, että seuran puheenjohtaja Juha Antikainen on myymässä parkkilippuja ennen peliä. Ärnfors tituleeraa Antikaista Mr. Pesäpalloksi Tampereella.

–"Upin" kautta tämä homma on lähtenyt rakentumaan, ja hän on jaksanut tehdä huiman määrän töitä tamperelaisen pesäpallon eteen, Ärnfors kehuu.

Ossi Ahola

Tunnelmaa totisesti riittää Kaupin stadionilla auringon laskeutuessa mailleen. Tieto naisten voitosta Porissa saa raikuvat aplodit. Vain hetki tästä, ja miehet tasoittavat noususarjan 1-1:een, mikä saa yleisön suoranaiseen huutomyrskyyn.

Pesäpallo on selvästi kotiutunut Tampereelle.

–Pesisporukka on kasvanut kovasti, mutta täältä puuttuu vielä niin vahva perinne kuin vaikka Jymyssä, Sotkamon Jymyn markkinointipäällikkön paikalta Tampereelle lokakuussa tullut Ärnfors vertailee vanhoihin pesispitäjiin.

Naiset voittivat vuosi sitten mestaruuden, mikä on ollut alkusysäys nyt nähdylle huumalle.

–Kasvu vaatii sen, että menestymme myös jatkossa. Miesten nousu olisi tamperelaiselle pesikselle tosi iso juttu.

Tamperelainen joukkue on pelannut miesten Superpesiksessä viimeksi vuonna 1991.

Ossi Ahola

Tuli nousua nyt tai ei, tamperelaisen pesäpallon tulevaisuus näyttää valoisalta. Viereiseltä kentältä katsomoon saapuu innokkaita junioreita pesismailojen kanssa.

–Tampereella oli 2011 parikymmentä lisenssipelaaja. Nyt on 20 joukkuetta, Ärnfors valaisee.

Miesten joukkue koostuu vielä muualla pesisoppinsa saaneista pelaajista.

–Mansessa ei makseta suurimpia palkkioita, mutta pystymme auttamaan siinä, että pelaaja kotiutuu tänne ja löytää työ- tai opiskelupaikan, Ärnfors kuvailee seuran vahvuutta.

–B-pojista on nousemassa edustusjoukkueeseen ensimmäisiä poikia, jotka ovat tämän uuden pelaajapolven tuotteita, kun kymmenen vuoteen ei ollut junnutoimintaa lainkaan, Antikainen muistuttaa.

Pesäpallon maailmankartalle voidaan piirtää ennen pitkää pitäjien ja kylien lisäksi todellinen kaupunki: Tampere, Manse PP.