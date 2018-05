Perjantain alkuillan MM-ottelut ratkesivat jäähyilyyn, Suomen peli on lauantaina kovassa testissä Kanadaa vastaan: Tässä lauantain otteluohjelma

Noora Takamäki

Jääkiekon MM-kisoissa perjantain alkuillan B-lohkon pohjoismaisessa kamppailussa isäntämaa Tanska kaatoi Norjan 3–0 (1–0, 2–0, 0–0).

Tanskan kaikki maalit syntyivät ylivoimalla. Niistä 1–0- ja 2–0-maalit olivat Jokeri-hyökkääjä Nicklas Jensenin käsialaa.

Kolmannen maalin viimeisteli toisessa erässä Frederik Storm.

Norja on jäänyt kolmessa edellisessä ottelussaan ilman maaleja. Se on B-lohkon toiseksi viimeinen ennen nollilla olevaa Etelä-Koreaa. Tanska on neljäntenä pisteen päässä Suomesta.

A-lohkossa alkuillan ottelu Ranska–Itävalta tarjosi jälleen mukavat maalijuhlat.

Jäähyt pilasivat Itävallan pelin eikä Ranskan tehomies Damien Fleury erehtynyt kahden pelaajan ylivoimatilanteessa, vaan latoi taululle lukemat 3–2. Hän taituroi myös joukkueensa avausmaalin ensimmäisessä erässä.

Ottelun alussa Itävalta siirtyi johtoon jo neljännellä peliminuutilla, mutta sen jälkeen nähtiin lähes pelkästään ranskalaisten maaleja. Tehottomuus vaivasikin itävaltalaisia, sillä päätöserän 19 laukauksesta maaleja ei syntynyt.

Ranska voitti lopulta maalein 5–2 (2–1, 2–1, 1–0). Se on A-lohkon hännillä kolmanneksi viimeisenä. Itävalta on yhdellä pisteellään edellä edelleen nollilla olevaa lohkojumbo Valko-Venäjää.