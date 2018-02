Pelissä nyt: VaLePan kakkosjoukkue teki huiman tasonnoston – harppasi LeKin tuntumaan

Jari Perkiö

1. Neljänneksi päätynyt Lempäälän Kisa petrasi viime kauden runkosarjatulostaan kahdella pykälällä, vaikka käyrä kääntyi talven mittaan lievään laskuun. Joulutauon jälkeen seitsemästä ottelusta heltisi vain kaksi voittoa. Kisan urakka jatkuu ensi viikonlopun puolivälierillä Karhulan Veikkoja vastaan. Välieräpaikka ratkaistaan lauantaina Hakkarissa ja sunnuntaina Kotkassa. Näillä näkymin VaLePan liigaryhmää jeesaava Anssi Vesanen on LeKin mukana lauantaina. Kotkaan on lähdössä hakkuriksi Isku-apu Einari Koivisto. Kokenut luotsi Tapani Nyström on ilahtunut erityisesti Eetu Rantasen edistymisestä uudessa roolissa ja Simo Puttosen tasaisuudesta. Myös passari Kasimir Luostarinen on esiintynyt edukseen, vaikka aina vaikea armeijavuosi on tuonut omat hankaluutensa.

2. VaLePan kakkosjoukkue on tehnyt huiman tasonnoston viime kauteen verrattuna. Janne Kangaskokon luotsaama ryhmä nousi jumbopaikalta komeasti kuudenneksi ja kohtaa puolivälierissä Kuortaneen (= nuorten maajoukkueen). Tiivis harjoituskesä takasi VaLePalle kantavan menestyspohjan. Tämän ansiosta joukkue oli useita vastustajiaan valmiimpi heti syksyllä, kun sarja alkoi. Joensuusta tullut Antti Karttunen on tuonut kentälle kaivattua varmuutta ja johtajuutta. Nuori libero Risto Ruohola ansaitsee erityiskiitoksen vastaanoton tiivistämisestä.

3. Toisen ykkössarjakautensa pelannut Aitolahden Riento jäi lopulta tavoittelemastaan pudotuspelipaikasta vain pisteen päähän. Kahdeksas tila oli tarjolla vielä päätöskierroksella, mutta Kyyjärven hurmio oli liikaa. Loppusijoitus selittyy pitkälti alkukauden kompuroinnilla. AitRi sai rivinsä järjestykseen liian myöhään. Polvivaivoista kuntoutunut Ossi Mäkinen ja Singaporen opiskelukeikalta palannut Henri Laine paransivat joukkueen iskukykyä joulutauon jälkeen. Miikka Puranen uurasti rajusti koko kauden. Valmentajauransa aloittanut Ahti Viita luotsaa AitRia myös tulevalla kaudella.

4. Vilppulan Tähden ykkössarjavierailu jäi kauden mittaiseksi. Petri Köykän luotsaama junioriryhmä pystyi nappaamaan vain yhden voiton – Nurmon Jymy kaatui toiseksi viimeisellä kierroksella. Kanadalaishakkuri Nathan Murdock lähti kotiin jo tammi-helmikuun taitteessa polvivamman takia. Näillä näkymin Tähti lähtee hakemaan uutta vauhtia sarjatasoa alempaa. Ykkössarjapaikkaa ei ole tarkoitus hakea. Jos sitä tarjotaan syystä tai toisesta, Vilppulassa mietitään asiaa uudestaan. Köykän jatko on auki.