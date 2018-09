Pelicans-pomo vastaa Tapparan Mikko Leinosen vetkuttelusyytökseen – kumoaa yhden väitteen: "Siinä mielessä hauskasti ilmaistu"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Lahden Pelicansin ja Tampereen Tapparan mahdollinen kohtaaminen liigaottelussa Tallinnassa nousi puheenaiheeksi maanantaina. Pelicans isännöi viime kaudella historian ensimmäistä liigaottelua ulkomailla – vastassa oli HPK. Järjestäjätaho Pelicans ja Tappara olivat suunnitelleet vastaavaa ottelua kuluvalle kaudelle Tallinnaan.

Verkkolehti Jatkoaika uutisoi maanantaina, että Tappara on vetäytynyt projektista "rahanjaosta syntyneen eripuran vuoksi". Aamulehti tavoitti maanantaina Tapparan toimitusjohtajan Mikko Leinosen, joka kiisti eripuran ja kertoi, että Tappara vetäytyi hankkeesta, koska se ei saanut vastausta Pelicansilta toukokuussa asettamalleen ehdolle, vaikka seura sitä pyysi. Leinonen kuvaili "hiekan loppuneen tiimalasista".

Aamulehti pyysi maanantaina kommentteja tilanteeseen Pelicans-toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolulta ja sai vastauksen tiistaina. Kommentit kysymyksineen löytyvät alta.

Jatkoaika-verkkolehti uutisoi maanantaina, että Pelicansin ja Tapparan välinen ottelu Tallinnassa olisi kariutunut ”rahasta johtuvan eripuran vuoksi”, mikä olisi johtanut Tapparan vetäytymiseen projektista. Mikä on teidän näkemyksenne asiasta?

–Jatkoaika on nyt julkaissut asiasta kaksi uutista, joissa molemmissa on faktat väärin. Kyseessä on kiekkoihmisten parissa seurattu sivusto, niin on harmillista, että siellä voidaan julkaista ihan mitä sattuu.

Tapparan toimitusjohtajan Mikko Leinosen mukaan Tapparalla oli yksi ja ainoa ehto otteluun osallistumista varten: Tapparan faniristeilyn sovittaminen ottelun yhteyteen Tallinkin kanssa tehdyn sopimuksen vuoksi. Oliko ehto teille kynnyskysymys yhteistyöstä sovittaessa? Jos oli, miksi?

–Olimme tietoisia faniristeilystä ja se oli ainoastaan positiivinen asia, että vierasjoukkueen kannattajia lähtee sankoin joukoin mukaan. Synergian löytäminen heidän ja meidän sekä molempien yhteistyökumppaneiden välillä oli sitten haastavampaa.

Leinosen mukaan Tappara ei pyytänyt teiltä rahaa. Pitääkö se paikkaansa?

–Tappara ei pyytänyt meiltä rahaa, ja miksi pyytäisi. Tilaisuus on Pelicansin järjestämä ja Pelicans myös vastaa taloudellisesta riskistä.

Leinosen mukaan Tappara kertoi teille seuran ehdosta toukokuussa, muttei saanut teiltä vastausta asiaan liittyen, vaikka sitä ”useampaan otteeseen” pyysi. Onko näin ja jos on, miksi ette vastanneet?

–Tappara on ollut tietoinen, mitä me tarvitsemme, jotta asiat voidaan lyödä lukkoon. Ja heidät on pidetty tilanteen tasalla siinä määrin kuin se heille kuuluu.

Pidittekö ottelua sovittuna vai olitteko miettineet muitakin vaihtoehtoja vastustajaksi kuin Tappara?

–Meillä on ollut koko ajan kolme vaihtoehtoa. Pelata ottelu Tapparaa vastaan, pelata ottelu toisen vastustajan kanssa tai jättää pelaamatta Tallinnassa. Mitään sopimuksia Tapparan kanssa ei ole tehty.

Leinonen kertoi Tapparan ilmoittaneen vetäytymisestään teille ja Liigalle. Miten otitte ilmoituksen vastaan?

–Siinä mielessä hauskasti ilmaistu, että todellisuudessa me ilmoitimme Tapparalle, ettemme pelaa heitä vastaan tänä vuonna Tallinnassa. Ja syy siihen oli hyvin yksinkertainen: emme saaneet heidän kanssaan sellaista pakettia, että tapahtuma olisi meille taloudellisesti järkevä.

Miten aiotte nyt edetä Tallinnan ottelun suhteen?

–Tulemme tiedottamaan asiasta lähiaikoina.