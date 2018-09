Patrik Laineen roimasti ylistämä kapteeni sai ison palkankorotuksen – nousee NHL:n rahakkaimpien sopimusten joukkoon

Lauri Lehtinen Aamulehti

Winnipeg Jets on solminut viisivuotisen jatkosopimuksen kapteeninsa Blake Wheelerin kanssa. 32-vuotias laitahyökkääjä allekirjoitti viiden vuoden pituisen ja 41,25 miljoonan dollarin (noin 35,7 miljoonaa euroa) arvoisen lapun.

Näin ollen Wheelerin vuosipalkka nousee nykyisestä 5,6 miljoonasta dollarista (4,8) 8,25 miljoonaan dollariin (7,1). Uusi sopimus astuu voimaan ensi kesänä, vanhaa sopimusta on vielä vuosi jäljellä.

Tällä hetkellä NHL:ssä pelaa 28 pelaajaa, jotka tienaavat enemmän kuin Wheeler ensi kaudesta lähtien.

Wheeler on ollut jo pitkään Jetsin kantavia voimia, mutta viime kausi oli hänen NHL-uransa paras. Runkosarja toi ennätyspisteet 23+68=91. Kapteenina Wheeler aloittaa kolmannen kautensa.

Jetsin nuori suomalaistähti Patrik Laine ylisti Wheelerin merkitystä Winnipegille alkuvuodesta, kun Aamulehti vieraili Chicagossa tapaamassa Tesoman kasvattia.

–Siinä (Wheelerissä) on semmonen kaveri, että on yksi NHL:n aliarvostetuimpia pelaajia. Vetää helposti yli pinna per peli. Hyvä esimerkki nuorelle pelaajalle. Aina kannattaa mennä vierelle vaihtopenkillä, siinä saa neuvoja seuraavaan vaihtoon. Viimeisen päälle johtaja, Laine ylisti.

Patrik Laine näytti tammikuussa aloitustaitojaan ja kehui Blake Wheeleriä: