Patrik Laineella on edessä tärkeä kesä, pelissä myös iso palkankorotus – Winnipegin tulevaisuus häikäisee

Lauri Lehtinen Aamulehti

Totta se on: Vegas Golden Knightsin satumainen tulokaskausi NHL:ssä huipentuu Stanley Cupin finaaleissa. Samalla Winnipeg Jetsin kausi tuli päätökseensä lohkofinaaleissa.

Jetsiltä loppui pahoin bensa vikkelien ritaripaitojen käsittelyssä. Kesäloman aloittanut nippu haistoi pitkin kevättä mahdollisuutensa voittaa jotain suurta. Nyt tuo tämän kokoonpanon ensimmäinen pitkä pudotuspelirypistys päättyi pettymykseen.

Winnipegissä ei kuitenkaan tarvitse painaa päätä pensaaseen. Joukkueella on valoisa tulevaisuus. Nykyisestä rungosta vain ykkösmaalivahdiksi nousseen Connor Hellebuyckin, 25, ja laatupuolustaja Jacob Trouban, 24, sopimukset ovat katkolla kesällä. Päävalmentaja Paul Maurice voi alkaa juonia ensi kautta erinomaisista asetelmista.

Jetsin suomalaistykin Patrik Laineen viimekesäiset lausunnot kuvaavat hyvin seuran tilannetta. Laine kertoi vuosi sitten Aamulehdelle, että pudotuspelit ovat joukkueelle realismia tänä keväänä, tai viimeistään ensi kaudella. Stanley Cupista oli määrä taistella tosissaan muutaman vuoden päästä. Joukkue hyppäsi tällä kaudella monen esteen yli – nuoresta ja lahjakkaasta nipusta mestaruutta jahtaavaksi laatujoukkueeksi.

Nyt seuran täytyy miettiä, miten se vahvistaa nykyrunkoa, joka rakentuu kapteeni Blake Wheelerin, Mark Scheifelen, Laineen ja puolustaja Dustin Byfuglienin ympärille. Ketkä kokeneet roolipelaajat vahvistaisivat joukkuetta kevään pelejä silmällä pitäen? Saisiko fyysinen joukkue jostain ripauksen lisää nopeutta?

Joukkueen urheilujohtaja Kevin Cheveldayoff pääsee keskittymään pieniin vahvistuksiin ja nyansseihin, koska perusrunko on niin vahva.

Laineen tilanne on otollinen. 44 osumaa ja runkosarjan maalipörssin kakkostila olivat toisen vuoden NHL-pelaajalle valtavan kova suoritus. Nyt edessä on taas riittävän mittainen treenikesä, johon tuli varmasti lisämotivaatiota pudotuspelitaistoista.

Laine on varsin motivoitunut yksilö, mutta mikäli vielä tarvitaan lisärutistusta kuntosalille, on hyvä muistaa, että suomalaisen sopimus päättyy ensi kauteen. Odotettavissa on todella ison luokan palkankorotus. Esimerkiksi maalipörssin voitto pakottaisi Cheveldayoffia kaivamaan kuvettaan vielä isommalla kauhalla.

Jets joutuu tulevina vuosina pähkäilemään, ketkä tähtipelaajat se pitää joukkueessaan. NHL:n palkkakatto ei anna armoa.

Vielä ensi kaudeksi joukkueen ei tarvitse kipeitä päätöksiä tehdä. Jetsillä on kasassa nuori, laadukas ja nälkäinen ryhmä. Kanadassa voidaan alkaa valmistautua syksyllä alkavaan kannujahtiin.